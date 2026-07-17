Óscar Puente: "Si yo fuera el señor Puigdemont, hoy me plantaba en España"
- El ministro analiza en Las Mañanas de RNE el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que avala la amnistía
- También se ha pronunciado sobre el caso de Begoña Gómez y la sentencia del hermano del presidente Sánchez
Las Mañanas de RNE
Tan solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase la ley de amnistía, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a presentarse en España: "Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España". Considera que se trata de un "gesto de liderazgo político" y de coherencia con lo determinado por la legislación española, el Tribunal Constitucional y el TJUE.
El responsable de Transportes ha analizado este viernes en el programa de Juan Ramón Lucas en RNE el fallo emitido por el órgano de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha defendido su aplicación inmediata. Asegura no comprender que la justicia española "intente incumplir una ley" y que, tras lo pronunciado por la institución judicial suprema de la UE, se sostenga que "no se va a aplicar con carácter inmediato".
"Más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo"
El ministro es contundente: "Hay que plantar cara de una vez" y anima a Carles Puigdemont a regresar a España, a pesar de la orden judicial de detención que pesa sobre él desde 2017. Advierte que no sabe que decisión va a tomar el político catalán, pero afirma que, tras el fallo emitido por el TJUE, "lo tiene a huevo". Óscar Puente defiende que está en todo su derecho de pisar suelo nacional, ya que "si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados" y determina de manera rotunda que él lo haría: "Más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo".
"Es una casualidad y no tiene nada de intencionado"
En relación al caso de Begoña Gómez, la coincidencia de la ratificación del juicio con jurado popular de la mujer del presidente del Gobierno con el aval de la ley de amnistía dice que le ha llamado la atención. Ante ello, el ministro tira de ironía y asegura que se corresponde con "una casualidad y no tiene nada de intencionado" y anima a no ser "malpensados". Una reflexión que ya hizo a través de un mensaje en sus redes sociales nada más conocerse la noticia donde exponía la coincidencia de ambas ratificaciones y expresaba lo siguiente: "¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con un jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante".
Critica que la vía penal juzgue una plaza pública
A lo largo de su entrevista, Óscar Puente también se ha pronunciado sobre el caso referente al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. El ministro no ha ocultado su crítica ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, emitida el pasado 15 de julio, la cual ha condenado a Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en la prevaricación administrativa. Según él, este caso es un ejemplo que demuestra que existe una parte del poder judicial en España que no respeta las competencias del poder legislativo, haciendo así que se pronuncie sobre "la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración". Ante ello asegura que si "ahora los tribunales van a decidir cuando hace falta un puesto en la administración y cuando no es necesario", "desde luego van a tener muchísimo trabajo si se ponen en ese plan".
Como ejemplo de dicho trabajo, el ministro ha puesto sobre la mesa el caso del alcalde actual de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien "creó una plaza" en agosto de 2023, al necesitar "una persona dedicada full time en el ayuntamiento, ya que él está tres días en el Senado". Si bien los tribunales revocaron esa decisión en el ámbito contencioso-administrativo, no hubo una persecución penal, a diferencia de David Sánchez. Entiende que "normalmente" es el ámbito contencioso administrativo el responsable de atender dichas cuestiones, "salvo que seas el hermano de Pedro Sánchez, en cuyo caso acabas sentado en el banquillo y condenado", reflejando que su caso se ha visto afectado por el propio vínculo familiar que posee con el presidente del Gobierno.
Ante la pregunta de qué medidas podrían resolver la situación judicial que critica, el ministro de Transporte expresa que se ha de trasladar un mensaje contundente al país para las próximas elecciones: "En España manda quien los ciudadanos deciden, a quien los ciudadanos eligen".
*Claudia Reinares Juez es alumna del Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Andrea Ventura, jefa de Nacional de la web, ha supervisado la elaboración completa de este texto.