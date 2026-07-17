Óscar Puente: "Si yo fuera el señor Puigdemont, hoy me plantaba en España"

Tan solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase la ley de amnistía, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a presentarse en España: "Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España". Considera que se trata de un "gesto de liderazgo político" y de coherencia con lo determinado por la legislación española, el Tribunal Constitucional y el TJUE.

El responsable de Transportes ha analizado este viernes en el programa de Juan Ramón Lucas en RNE el fallo emitido por el órgano de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha defendido su aplicación inmediata. Asegura no comprender que la justicia española "intente incumplir una ley" y que, tras lo pronunciado por la institución judicial suprema de la UE, se sostenga que "no se va a aplicar con carácter inmediato".

"Más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo" El ministro es contundente: "Hay que plantar cara de una vez" y anima a Carles Puigdemont a regresar a España, a pesar de la orden judicial de detención que pesa sobre él desde 2017. Advierte que no sabe que decisión va a tomar el político catalán, pero afirma que, tras el fallo emitido por el TJUE, "lo tiene a huevo". Óscar Puente defiende que está en todo su derecho de pisar suelo nacional, ya que "si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados" y determina de manera rotunda que él lo haría: "Más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo".

"Es una casualidad y no tiene nada de intencionado" En relación al caso de Begoña Gómez, la coincidencia de la ratificación del juicio con jurado popular de la mujer del presidente del Gobierno con el aval de la ley de amnistía dice que le ha llamado la atención. Ante ello, el ministro tira de ironía y asegura que se corresponde con "una casualidad y no tiene nada de intencionado" y anima a no ser "malpensados". Una reflexión que ya hizo a través de un mensaje en sus redes sociales nada más conocerse la noticia donde exponía la coincidencia de ambas ratificaciones y expresaba lo siguiente: "¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con un jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante". La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez y ordena la devolución de su pasaporte Àlex Cabrera