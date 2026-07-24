El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos

El Tribunal Supremo ha amnistiado este viernes a ocho personas que estaban condenadas por cometer delitos de desobediencia o de desórdenes públicos, según un escrito al que ha tenido acceso RTVE. Además, el Alto Tribunal ha declarado extinguida la eventual responsabilidad penal de los ocho amnistiados como consecuencia de los actos por los que estaban condenados.

La de este viernes es la primera amnistía que aplica el Supremo después de que la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalasen la ley de amnistía al considerar que no colisiona con la legislación comunitaria y que tampoco afecta a los intereses financieros de la Unión. Además, constató que la ley no es contraria a la directiva en materia de terrorismo.

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