La Comisión Europea dice que "corresponde a los tribunales remitentes" aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía

La Comisión Europea ha confirmado este miércoles que ha recibido el escrito de la defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y que acusa a España de "incumplimiento" del derecho europeo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la amnistía. "Podemos confirmar que hemos recibido la carta. Cuando se presenta una queja, la tramitamos de acuerdo a nuestro procedimiento habitual. No tenemos más comentarios por el momento", ha asegurado un portavoz del ejecutivo comunitario.

En este sentido, desde Bruselas no han querido entrar en el fondo de la denuncia interpuesta por Puigdemont pero sí que han insistido en que "corresponde a los tribunales remitentes" aplicar la sentencia del TJUE sobre la ley del olvido penal. El viernes de la semana pasada, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ya recordó que corresponde a los tribunales españoles aplicar la sentencia sobre la amnistía.

Tras las palabras del portavoz comunitario, las quejas de Puigdemont serán examinadas y evaluadas. Esta decisión, sin embargo, podría demorarse hasta un año según el procedimiento habitual con el que la Comisión gestiona este tipo de denuncias.

La denuncia de Puigdemont llega tras la negativa del Tribunal de Cuentas La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado este martes una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo. Considera que el Tribunal de Cuentas está obstruyendo la aplicación de la ley de amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la avaló. Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por no aplicar la ley de amnistía tras el aval del TJUE El escrito elaborado por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, avanzado por VilaWeb y al que ha tenido acceso RTVE, responde a una providencia emitida el lunes, en la que el tribunal fiscalizador del Estado preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.