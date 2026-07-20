El Tribunal de Cuentas retrasa su decisión sobre la amnistía y da diez días a las partes para presentar alegaciones

El Tribunal de Cuentas retrasa su decisión sobre la amnistía de los gastos del procés independentista tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se hizo pública la semana pasada. Según ha informado en un comunicado, ha pedido a acusaciones y defensas que se pronuncien sobre el proceso contra los ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, y presenten documentación sobre el origen de los fondos, antes de decidir si los amnistía.

El procedimiento sobre los gastos del procés "continuará su tramitación conforme a derecho" una vez se pronuncien las partes, después del aval del TJUE a la amnistía de la malversación. En este sentido, da a todas las partes diez días para que presenten sus alegaciones.

Algunas de las defensas de los encausados, entre los que también figuran en líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas, consideran sin embargo que el Tribunal debería limitarse a amnistiar de forma inmediata a los encausados, después de que la justicia europea haya resuelto las cuestiones prejudiciales que este le elevó sobre la responsabilidad contable del procés.

La Fiscalía reclama 3,4 millones por los gastos del procés Esta causa quedó suspendida a raíz de la presentación de las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Afecta a una treintena de ex cargos del Govern, a quienes la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por los gastos del procés y que tienen depositadas fianzas millonarias para garantizar su responsabilidad contable. El Tribunal de Cuentas recuerda que el TJUE ha dado ya respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas, en el sentido de que no se opone a aplicar la ley de amnistía "cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste", según el comunicado.