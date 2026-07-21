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El Constitucional revisará el 22 de septiembre el primer recurso sobre la ley de amnistía

  •  El Tribunal analizará el caso del exconseller Jordi Turull tras el visto bueno del TJUE a la ley
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE/Mariscal
RTVE.es /AGENCIAS

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el 'procés' para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con los intereses financieros ni la directiva sobre terrorismo
El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con los intereses financieros ni la directiva sobre terrorismo

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, ha informado en la mañana de este martes al Pleno de la decisión de incluir el primero de los recursos en el pleno de finales de septiembre.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del 'procés' que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, huido en Bélgica.

((EN AMPLIACIÓN))

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