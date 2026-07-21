El Constitucional revisará el 22 de septiembre el primer recurso sobre la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el 'procés' para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

En concreto, según han informado este martes fuentes del tribunal de garantías, el Pleno deliberará en esa fecha sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y en los sucesivos plenos decidirá sobre el resto de las solicitudes, incluida la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de acuerdo con el ponente, José María Macías, ha informado en la mañana de este martes al Pleno de la decisión de incluir el primero de los recursos en el pleno de finales de septiembre.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del 'procés' que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Puigdemont, huido en Bélgica.

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