Marruecos afirma que avisó a España de las repercusiones de la decisión del Supremo antes de la crisis en Ceuta

Marruecos ha afirmado este lunes haber alertado a España de las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo español de inicios de julio, que ratifica la ilegalidad de las devoluciones en caliente para los migrantes que llegan a nado de forma irregular a Ceuta y Melilla, días antes de que estallara la crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

Así lo ha asegurado una fuente del Ministerio marroquí de Exteriores en un encuentro con agencias de noticias internacionales, donde ha subrayado que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".

"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda (...). Marrueco no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartidas (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", ha subrayado la fuente, citada por la agencia EFE.

Dicha fuente ha agregado que la política migratoria de su país se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado por la decisión del Tribunal Supremo que, en su opinión, dificulta las devoluciones.

"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", ha indicado la fuente, que ha destacado que el impacto de ese fallo judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Marruecos, decepcionado con políticos españoles El responsable de Exteriores marroquí ha señalado que su país está "decepcionado" por las reacciones y comentarios, "que dan vergüenza", de algunos políticos españoles, a los que ha acusado de instrumentalizar la crisis con fines electorales. Por contra, ha descrito la coordinación con el Gobierno español es "perfecta". Para Marruecos, el componente de seguridad "nunca será suficiente" para gestionar los flujos migratorios. "Si tienes a 40.000 personas ¿Cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?", ha planteado la fuente, quien ha hecho hincapié en el esfuerzo que supone para Marruecos movilizar a unos 20.000 efectivos para el control del litoral. "¿Cuántos hay que movilizar?", ha seguido. "¿Alguien protege nuestras fronteras del sur o del este en lugar de nosotros?", ha preguntado. La fuente ha apuntado que el control de la migración le cuesta a Marruecos unos 500 millones de euros al año, mientras que los fondos que recibe de la Unión Europea ascienden a 145 millones de euros. No obstante, ha considerado que "no es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común". El jueves pasado, unas 50.000 personas llegaron a la frontera con Ceuta a través del paso del Tarajal en una crisis migratoria, que ha dejado 74 muertos, según el Gobierno de España; una cifra que el Ejecutivo de la ciudad autónoma ha elevado a 88. Desde ese día, los inmigrantes han ido retornando gradualmente a Marruecos. En la zona, todavía quedan en torno a 2.500 personas que entraron de forma irregular, de acuerdo con las estimaciones de la Delegación del Gobierno español, aunque el Ejecutivo ceutí aumenta a entre 3.000 y 5.000 el dato provisional de no retornados. En Ceuta está desplegados actualmente 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. El Gobierno estima que quedan unos 2.500 migrantes en Ceuta cuatro días después de la entrada masiva