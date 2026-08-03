Marruecos afirma que avisó a España de las repercusiones de la decisión del Supremo antes de la crisis en Ceuta
- La resolución judicial ratifica la ilegalidad de las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado
- Para Marruecos, el fallo del Supremo debilita un aspecto de la cooperación migratoria
Marruecos ha afirmado este lunes haber alertado a España de las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo español de inicios de julio, que ratifica la ilegalidad de las devoluciones en caliente para los migrantes que llegan a nado de forma irregular a Ceuta y Melilla, días antes de que estallara la crisis migratoria en la frontera entre ambos países.
Así lo ha asegurado una fuente del Ministerio marroquí de Exteriores en un encuentro con agencias de noticias internacionales, donde ha subrayado que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".
"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda (...). Marrueco no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartidas (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", ha subrayado la fuente, citada por la agencia EFE.
Dicha fuente ha agregado que la política migratoria de su país se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado por la decisión del Tribunal Supremo que, en su opinión, dificulta las devoluciones.
"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", ha indicado la fuente, que ha destacado que el impacto de ese fallo judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Marruecos, decepcionado con políticos españoles
El responsable de Exteriores marroquí ha señalado que su país está "decepcionado" por las reacciones y comentarios, "que dan vergüenza", de algunos políticos españoles, a los que ha acusado de instrumentalizar la crisis con fines electorales. Por contra, ha descrito la coordinación con el Gobierno español es "perfecta".
Para Marruecos, el componente de seguridad "nunca será suficiente" para gestionar los flujos migratorios.
"Si tienes a 40.000 personas ¿Cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?", ha planteado la fuente, quien ha hecho hincapié en el esfuerzo que supone para Marruecos movilizar a unos 20.000 efectivos para el control del litoral. "¿Cuántos hay que movilizar?", ha seguido.
"¿Alguien protege nuestras fronteras del sur o del este en lugar de nosotros?", ha preguntado.
La fuente ha apuntado que el control de la migración le cuesta a Marruecos unos 500 millones de euros al año, mientras que los fondos que recibe de la Unión Europea ascienden a 145 millones de euros. No obstante, ha considerado que "no es una cuestión de dinero, sino de estrategia y visión común".
El jueves pasado, unas 50.000 personas llegaron a la frontera con Ceuta a través del paso del Tarajal en una crisis migratoria, que ha dejado 74 muertos, según el Gobierno de España; una cifra que el Ejecutivo de la ciudad autónoma ha elevado a 88. Desde ese día, los inmigrantes han ido retornando gradualmente a Marruecos. En la zona, todavía quedan en torno a 2.500 personas que entraron de forma irregular, de acuerdo con las estimaciones de la Delegación del Gobierno español, aunque el Ejecutivo ceutí aumenta a entre 3.000 y 5.000 el dato provisional de no retornados.
En Ceuta está desplegados actualmente 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional.
Rabat defiende la actuación de sus fuerzas de seguridad
Sobre la actuación de la policía marroquí durante la llegada masiva de los migrantes a Ceuta, la fuente de Exteriores ha defendido que las fuerzas de seguridad no podían enfrentarse a la multitud para evitar daños.
"El enfoque de seguridad está condenado al fracaso si no se combina con el desarrollo y las medidas de devolución", ha apuntado esa fuente, quien ha remarcado que Marruecos "nunca será cómplice" de una gestión migratoria basada únicamente en el enfoque de seguridad. "Es una responsabilidad compartida. Cada uno debe asumir sus responsabilidades".
En ese sentido, ha recordado que los Gobiernos y los cuerpos de seguridad de ambos países mantienen desde hace años "una coordinación perfecta", cuyo resultado se refleja en la frustración de 160.000 intentos de migración irregular en los dos últimos años.
"La cooperación migratoria entre España y Marruecos es una historia de éxitos y se pone como ejemplo", ha resumido.
El sábado, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó que hubiera ningún aviso previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a la crisis en Ceuta: "No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir". Y fuentes del Ministerio del Interior han reforzado este lunes esa misma posición en declaraciones a RTVE. "No hubo informes ni avisos de Inteligencia de lo que pasó el día 30 en Ceuta", insisten desde el Gobierno, pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta.
En una entrevista en Telecinco, el jefe de la oposición ha dicho que no se "cree" que "una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera.
Este lunes, por primera vez un miembro del Gobierno de España ha señalado a Marruecos por la crisis migratoria. Ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha pedido al país vecino que investigue "hasta el final" la entrada masiva de migrantes.
Tras visitar el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), en la Base Aérea de Zaragoza, Robles ha apuntado también a las "mafias" que hayan podido provocar esta situación. "Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido, tendrá que asumir responsabilidades", ha sostenido a los medios de comunicación.
"No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", ha reiterado Robles, que ha vuelto a defender la soberanía de Ceuta y de Melilla. "Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y Melilla no se les toca", ha sostenido.