Vivas asegura que el rey irá a Ceuta e insiste en que necesita la solidaridad del resto de España
- Felipe VI expresó la semana pasada su "gran preocupación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta y Melilla
- El presidente autonómico también ha tratado la "grave situación" que atraviesa Ceuta con su homóloga de Baleares
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado tras reunirse este jueves con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Mallorca) que el monarca visitará la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, aunque no ha precisado cuándo lo hará. "No me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a apoyar, manteniendo el papel constitucional que le corresponde" ha dicho en rueda de prensa.
"El rey está comprometido con su visita a Ceuta, es un compromiso que ha adquirido", ha desvelado Vivas tras la audiencia. Desde que accedió al trono, Felipe VI no ha viajado a ninguna de las dos ciudades autónomas españolas, y antes tendrá que ser refrendado por el Gobierno porque así lo marca la Constitución. El rey emérito, Juan Carlos I, sólo se desplazó a Ceuta y a Melilla en una ocasión durante su reinado, concretamente en 2007.
A lo largo del encuentro, que ha durado cerca de una hora y cuarto, el presidente de Ceuta ha expuesto al monarca la situación que vive su territorio tras la llegada de más de 70.000 personas en situación irregular la semana pasada; entre 3.000 y 6.000 permanecen allí todavía, según Vivas. "Me voy reconfortado", ha dicho tras hablar con el rey. "Ha sido una entrevista alentadora porque su majestad me ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes para uno de los momentos más duros de la historia reciente de nuestra ciudad", ha relatado.
El monarca ha recibido a Vivas para escuchar de primera mano la situación que se vive en Ceuta. El sábado de la semana pasada, Felipe VI expresó a través de un comunicado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y señaló que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Petición de ayuda y "socorro" al resto de España
El presidente de la ciudad autónoma lleva días pidiendo ayuda y "socorro" al resto del Estado para poder hacer frente a esta situación. Esa misma idea se la ha transmitido al rey: "Es una situación extraordinariamente grave; no es una crisis migratoria al uso, es la vulneración de la integridad territorial de España". Ante esta situación, Vivas ha reiterado que Ceuta necesitará de la solidaridad del resto de España. "Confiamos en la solidaridad de todos los españoles para salir adelante", ha insistido.
En este sentido, y preguntado por los periodistas, el presidente ceutí ha avisado de que el resto de comunidades autónomas tendrán que cumplir con la ley sobre la situación de los menores migrantes. "Sobre los menores, es innegociable el atender al menor. El atender al menor forma parte de un compromiso de poner su interés como un rango de necesidad prioritaria. A eso y a la aplicación de la ley en la materia no vamos a renunciar", ha dicho.
Vivas, además, se ha referido a la situación que viven los centros de acogida, que se encuentran saturados. "Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están en situación de colapso, de tal manera que el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura", ha explicado.
El presidente de la ciudad autónoma, asimismo, ha instado al Gobierno de España a que incremente el número de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y del ejército para "dar mayor sensación de seguridad" a los ceutíes.
Antes de reunirse con el rey, Vivas ha intervenido por videoconferencia ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. En su discurso, el presidente ceutí ha reclamado la "inmediata expulsión" de los migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad y ha pedido a las instituciones europeas reforzar la protección de la frontera exterior con más medios humanos y materiales.
Vivas también ha tratado la crisis migratoria con la presidenta de Baleares
Aprovechando su estancia en Mallorca, el presidente de Ceuta también se ha reunido con la líder del Ejecutivo de Baleares, la también popular Marga Prohens. Durante el encuentro, el presidente de la ciudad autónoma ha trasladado a Prohens la "grave situación que continúa atravesando Ceuta" tras la entrada masiva de personas registrada el pasado 30 de julio, según un comunicado del Gobierno del archipiélago.
Asimismo, el presidente de Ceuta ha explicado que, una semana después, la ciudad permanece todavía "lejos de la normalidad" y que "continúa afrontando importantes dificultades" para atender las consecuencias de esta crisis. Juan Jesús Vivas, durante este encuentro, ha manifestado también la necesidad de que se impulsen soluciones estructurales y se refuercen los mecanismos de protección de la frontera.
Por su parte, la presidenta del Govern de las Illes Balears ha trasladado al presidente ceutí su "preocupación" ante unas circunstancias de "extraordinaria complejidad". Prohens, durante los últimos días, ha acusado al Gobierno central de haber "abandonado" la protección de las fronteras. El encuentro de este jueves entre Vivas y Prohens ha coincidido con los dos recientes naufragios de sendas pateras en aguas próximas a Baleares, que han dejado cerca de 30 desaparecidos.