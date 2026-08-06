Vivas asegura que el rey irá a Ceuta e insiste en que necesita la solidaridad del resto de España

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado tras reunirse este jueves con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Mallorca) que el monarca visitará la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, aunque no ha precisado cuándo lo hará. "No me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a apoyar, manteniendo el papel constitucional que le corresponde" ha dicho en rueda de prensa.

"El rey está comprometido con su visita a Ceuta, es un compromiso que ha adquirido", ha desvelado Vivas tras la audiencia. Desde que accedió al trono, Felipe VI no ha viajado a ninguna de las dos ciudades autónomas españolas, y antes tendrá que ser refrendado por el Gobierno porque así lo marca la Constitución. El rey emérito, Juan Carlos I, sólo se desplazó a Ceuta y a Melilla en una ocasión durante su reinado, concretamente en 2007.

A lo largo del encuentro, que ha durado cerca de una hora y cuarto, el presidente de Ceuta ha expuesto al monarca la situación que vive su territorio tras la llegada de más de 70.000 personas en situación irregular la semana pasada; entre 3.000 y 6.000 permanecen allí todavía, según Vivas. "Me voy reconfortado", ha dicho tras hablar con el rey. "Ha sido una entrevista alentadora porque su majestad me ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes para uno de los momentos más duros de la historia reciente de nuestra ciudad", ha relatado.

El monarca ha recibido a Vivas para escuchar de primera mano la situación que se vive en Ceuta. El sábado de la semana pasada, Felipe VI expresó a través de un comunicado su "gran preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y señaló que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Petición de ayuda y "socorro" al resto de España El presidente de la ciudad autónoma lleva días pidiendo ayuda y "socorro" al resto del Estado para poder hacer frente a esta situación. Esa misma idea se la ha transmitido al rey: "Es una situación extraordinariamente grave; no es una crisis migratoria al uso, es la vulneración de la integridad territorial de España". Ante esta situación, Vivas ha reiterado que Ceuta necesitará de la solidaridad del resto de España. "Confiamos en la solidaridad de todos los españoles para salir adelante", ha insistido. En este sentido, y preguntado por los periodistas, el presidente ceutí ha avisado de que el resto de comunidades autónomas tendrán que cumplir con la ley sobre la situación de los menores migrantes. "Sobre los menores, es innegociable el atender al menor. El atender al menor forma parte de un compromiso de poner su interés como un rango de necesidad prioritaria. A eso y a la aplicación de la ley en la materia no vamos a renunciar", ha dicho. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece declaraciones tras su reunión con el rey Felipe VI este jueves en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. EFE/ Ballesteros Vivas, además, se ha referido a la situación que viven los centros de acogida, que se encuentran saturados. "Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están en situación de colapso, de tal manera que el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura", ha explicado. El presidente de la ciudad autónoma, asimismo, ha instado al Gobierno de España a que incremente el número de efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y del ejército para "dar mayor sensación de seguridad" a los ceutíes. Antes de reunirse con el rey, Vivas ha intervenido por videoconferencia ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. En su discurso, el presidente ceutí ha reclamado la "inmediata expulsión" de los migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad y ha pedido a las instituciones europeas reforzar la protección de la frontera exterior con más medios humanos y materiales.