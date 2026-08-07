La Fiscalía intervendrá si las comunidades autónomas rechazan acoger a menores migrantes llegados a Ceuta

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado una instrucción con pautas de actuación para los fiscales con el objetivo de "garantizar" la protección de todos los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva de la semana pasada y avisa de que actuará si las autonomías rechazan acogerlos.

En concreto, Peramato asegura que en el caso de que las comunidades autónomas rechacen o "muestren reticencias" para "asumir de forma inmediata la recepción efectiva" de los menores, el fiscal del lugar de origen "deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".

La Fiscalía ha informado sobre estas instrucciones a los fiscales delegados de menores de origen y destino que se vean afectados por la reubicación de estos menores llegados a Ceuta. El objetivo, agrega, es "asegurar el bienestar" y "garantizar la protección de manera adecuada" de estos menores.

Este mismo viernes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha desplazado a la ciudad autónoma y desde allí ha cifrado en 1.342 los niños y niñas registrados en el sistema de acogida de los llegados a Ceuta desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes de la semana pasada. Ha reconocido que la situación es "compleja" y ha esperado que en "pocas semanas" pueda empezar a darse el reparto de esos menores no acompañados en la península.

Asimismo, Riego ha avanzado que la semana que viene se celebrará una comisión sectorial de infancia con las comunidades autónomas, y también una Conferencia Sectorial de Infancia, a finales de agosto.