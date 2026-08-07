La Fiscalía intervendrá si las comunidades autónomas rechazan acoger a menores migrantes llegados a Ceuta
- El Ministerio Público dicta unas pautas de actuación tras las reticencias de los Gobiernos del PP con Vox
- Explica que se debe asegurar el "bienestar" y la "protección" de los menores de manera adecuada
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado una instrucción con pautas de actuación para los fiscales con el objetivo de "garantizar" la protección de todos los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva de la semana pasada y avisa de que actuará si las autonomías rechazan acogerlos.
En concreto, Peramato asegura que en el caso de que las comunidades autónomas rechacen o "muestren reticencias" para "asumir de forma inmediata la recepción efectiva" de los menores, el fiscal del lugar de origen "deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".
La Fiscalía ha informado sobre estas instrucciones a los fiscales delegados de menores de origen y destino que se vean afectados por la reubicación de estos menores llegados a Ceuta. El objetivo, agrega, es "asegurar el bienestar" y "garantizar la protección de manera adecuada" de estos menores.
Este mismo viernes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha desplazado a la ciudad autónoma y desde allí ha cifrado en 1.342 los niños y niñas registrados en el sistema de acogida de los llegados a Ceuta desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes de la semana pasada. Ha reconocido que la situación es "compleja" y ha esperado que en "pocas semanas" pueda empezar a darse el reparto de esos menores no acompañados en la península.
Asimismo, Riego ha avanzado que la semana que viene se celebrará una comisión sectorial de infancia con las comunidades autónomas, y también una Conferencia Sectorial de Infancia, a finales de agosto.
PP y Vox, a vueltas con "cumplir la ley"
Los gobiernos de PP y Vox mantienen reticencias sobre la acogida de los menores llegados tras la entrada a Ceuta de 72.000 personas. La dirección nacional del PP mantiene que estos ejecutivos cumplirán la legislación.
Sin embargo, el mensaje de los populares difiere de la de su socio de extrema derecha en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía: Vox dice que cumplir la ley es devolverlos a Marruecos y asegura que los gobiernos de coalición se opondrán al reparto desde Ceuta. Este asunto fue el que provocó en 2024 la ruptura de los ejecutivos constituidos entonces y que se truncaron precisamente por el reparto de menores.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, reiteraba este jueves que su partido siempre cumple la ley. "Nosotros y nuestros gobiernos", respondía preguntado en rueda de prensa. "En los documentos firmados en gobiernos de PP y Vox se habla de que las comunidades cumplirán la ley en inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá, el PP siempre siempre cumple la ley y en esta ocasión también", insistía.
Pero desde Vox, el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, apuntaba después a una interpretación distinta de qué significa cumplir la ley: no es repartir a los menores por las autonomías, sino "devolverlos ya a Marruecos".
También ha avanzado que los gobiernos de coalición sí se van a oponer al reparto de menores, en línea con los mensajes que han lanzado estos días desde estos ejecutivos. "De hecho, las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que se van a oponer", ha indicado en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press.