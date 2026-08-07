El Gobierno confirma que el rey visitará Ceuta "cuando sea oportuno"

El ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha confirmado que el rey Felipe VI visitará Ceuta, como este jueves adelantó el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, tras reunirse con el monarca. Ha situado este viaje dentro de la “normalidad” y ha dicho que tendrá lugar “cuando sea oportuno” y en "coordinación" con el Gobierno.

El viaje sería el primero del rey a la ciudad autónoma desde que ascendió al trono y fue anunciado por el presidente de la ciudad de Ceuta tras ser recibido por el jefe del Estado en el Palacio de Marivent (Mallorca), para compartir la situación en la ciudad tras la llegada masiva de 72.000 migrantes. "No me cabe la menor duda de que el rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el rey nos va a apoyar, manteniendo el papel constitucional que le corresponde", dijo en rueda de prensa.

"El rey está comprometido con su visita a Ceuta, es un compromiso que ha adquirido", desveló Vivas tras la audiencia. Desde que accedió al trono, Felipe VI no ha viajado a ninguna de las dos ciudades autónomas españolas, y antes tendrá que ser refrendado por el Gobierno porque así lo marca la Constitución. El rey emérito, Juan Carlos I, sólo se desplazó a Ceuta y a Melilla en una ocasión durante su reinado, en 2007.

El presidente de Ceuta explicó este jueves al monarca la situación que vive su territorio tras la llegada de más de 70.000 personas en situación irregular la semana pasada; entre 3.000 y 6.000 permanecen allí todavía, según Vivas. "Me voy reconfortado", dijo tras hablar con el rey. "Ha sido una entrevista alentadora porque su majestad me ha transmitido cariño, apoyo y ánimo para todos los ceutíes para uno de los momentos más duros de la historia reciente de nuestra ciudad", relató.

El presidente de la ciudad autónoma lleva días pidiendo ayuda y "socorro" al resto del Estado para poder hacer frente a esta situación. Esa misma es la que le transmitió al rey en su encuentro: "Es una situación extraordinariamente grave; no es una crisis migratoria al uso, es la vulneración de la integridad territorial de España". Ante esta situación, Vivas ha reiterado que Ceuta necesitará de la solidaridad del resto de España. "Confiamos en la solidaridad de todos los españoles para salir adelante", ha insistido.