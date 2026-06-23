Noches tropicales, ecuatoriales o infernales: aprende a diferenciarlas

Hemos entrado oficialmente en el verano y lo hemos hecho por la puerta grande, con una ola de calor. La primera del verano y está golpeando fuerte, probablemente este martes se convierta en el día más caluroso del mes de junio desde que hay registros, y eso se ha notado en todos los termómetros de España sin excepción. Con máximas que sobrepasan los 40°C durante el día y mínimas que se quedan por encima de los 20°C. Entonces, ¿qué noches no esperan estos días?

¿Cuál es cuál? Hay tres tipos de noches veraniegas según las mínimas que se alcancen. La primera, las noches tropicales, cuando la temperatura mínima es igual o superior a 20°C. Después estarían las noches tórridas o ecuatoriales, son aquellas en las que la temperatura no desciende de los 25°C, y, por último, las noches infernales, cuando el termómetro no baja de los 30°C. Y estas últimas ya se han empezado a registrar en un lugar muy concreto de nuestra geografía. Aquí la Tierra Noches tropicales, ecuatoriales o infernales: cuál es cuál Ver ahora

El Aeropuerto de Almería En el entorno de la ciudad de Almería llevan más de 70 horas sin bajar ni un instante de los 30°C. Este pasado domingo, con una mínima de 30.8°C en su aeropuerto, ha servido para pulverizar el récord anterior, que era de 27°C, también en junio del año pasado. Ha sido un dato único, ya que es la primera vez que en la Península se registra una mínima igual o superior a 30°C en un mes de junio en la red de AEMET. Esto pasa porque Almería está en una encrucijada, rodeada de montañas de considerable altitud por casi todos los puntos cardinales. Estos días, al soplar viento del noreste, tiene que atravesar toda la Región de Murcia antes de llegar, va chocando y teniendo que superar numerosas montañas, haciendo que se recaliente, por lo que llega a la capital literalmente ardiendo.