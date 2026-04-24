Pere Arquillué, aquesta setmana a 'Cinema de mercat'
- L'actor i director porta al Pep Prieto al mercat del Poblenou per repassar la seva trajectòria professional
- Diumenge, 26 d'abril, a les 13:30h a La 2Cat
'Cinema de Mercat' és un format d'entrevistes que posa en valor la cultura de proximitat a través del diàleg entre el cinema i el teatre català i un dels espais més emblemàtics de la vida quotidiana: els mercats municipals. Presentat pel periodista Pep Prieto, el programa es pot veure a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Poblenou, acompanyat de Pere Arguillué. L'actor i director entra al mercat del Poblenou per evocar l'experiència de filmar la sèrie 'Arnau', per relatar-nos com va començar la seva passió pel teatre i per conversar sobre la seva prolífica carrera.
un espai molt arrelat al barri i amb una forta identitat comunitària, per conversar sobre els moments clau de la seva trajectòria artística.
Durant la conversa, Pere Arquillué repassa els seus inicis en el món de la interpretació, marcats pel teatre i per la seva primera experiència televisiva amb la sèrie 'Arnau', quan tenia 25 anys. Recorda algunes anècdotes del rodatge, com unes escenes amb un cavall, i reflexiona sobre com aquell projecte va marcar el seu recorregut professional. També expressa una certa nostàlgia per aquest tipus de ficció en català i apunta que les plataformes actuals podrien ser una oportunitat per recuperar aquest espai. L'actor evoca, a més, un dels primers records que el van connectar amb l'escena: quan amb només vuit o nou anys va veure l'obra 'Un barret de palla d'Itàlia', una experiència que el va fascinar i que recorda amb nitidesa.
L'actor també comparteix la seva relació amb l'ofici, explicant que se sent més còmode treballant en català. Parla de la seva vinculació amb el teatre, un compromís que ha condicionat la seva trajectòria i que li ha limitat la possibilitat de fer més cinema, tot i que reconeix que li hauria agradat explorar-lo més. A més, reflexiona sobre les diferències entre el treball davant de la càmera i a l'escenari, així com sobre el seu pas a la direcció, una etapa que li ha permès descobrir una nova mirada sobre el procés creatiu. En aquest sentit, reivindica també el talent i la vitalitat del panorama de dramaturgs catalans actuals.
Entre records i reflexions, parla de la seva prolífica carrera, tant a l'escenari com davant la càmera, i reivindica el valor del teatre com a escola permanent per a qualsevol actor.