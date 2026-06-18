L'exconsellera de Justícia, Gemma Ubasart, a 'Aquí parlem'
- Publica el llibre 'Contra el castigo', on planteja una impugnació de la cultura del càstig àmpliament estesa en la nostra societat
- Dissabte, 20 de juny, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista l'exconsellera de Justícia Gemma Ubasart. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb Gemma Ubasart, consellera de Justícia, Drets i Memòria del 2022 al 2024. És doctora i llicenciada en Ciència Política per la UAB i professora titular de l'Àrea de Ciència Política de la Universitat de Girona. A més, és analista política en diversos mitjans de comunicació. Falgàs li demana pel seu nou llibre 'Contra el castigo', on planteja una impugnació de la cultura del càstig àmpliament estesa en la nostra societat. També repassarà la seva etapa al capdavant de Justícia i sobre el sistema penitenciari, després de la crisi que va viure com a consellera quan un pres va matar a la cap de cuina de la presó de Mas Enric.
'Aquí parlem' analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en la sessió de control al president Illa, on li han preguntat sobre la visita del Papa i els casos de corrupció que afecten els socialistes. Aquesta setmana també ha tingut lloc la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat davant l'Audiencia Nacional pel cas Plus Ultra.