El conseller d'Esports Berni Álvarez, a 'Aquí parlem'
- Falgàs li demanarà pel Tour de França que enguany que comença a Barcelona i pel Mundial de Futbol, on participen nou catalans
- Dissabte, 27 de juny, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges al Canal 24 horas.
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista el conseller d'Esports, Berni Álvarez. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb el conseller d'Esports de la Generalitat Berni Álvarez. Jugador i entrenador de bàsquet, sempre ha estat lligat al món de l'esport, va ser regidor d'Esports, Educació i Turisme esportiu i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i membre del comitè organitzador dels Jocs Mediterranis del 2018 de Tarragona. Falgàs li demanarà pel Tour de França que enguany que comença a Barcelona i pel Mundial de Futbol, on nou catalans estan jugant a la selecció espanyola. També li preguntarà per les seleccions i per la seva experiència com a tècnic en les categories inferiors de la selecció estatal de bàsquet.
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana el Tribunal Suprem ha condemnat pel cas mascaretes a José Luis Ábalos a 24 anys i tres mesos de presó, al seu assessor Koldo García a 19 anys i vuit mesos i a 4 anys i mig l'empresari Víctor Aldama, que no entrarà a la presó a canvi de treballs a la comunitat. D'altra banda, està previst que el Parlament voti el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026 el pròxim 2 de juliol, després de tres anys sense pressupostos i amb pròrrogues. A més, com cada any per Sant Joan, dimarts al migdia el Parlament va rebre l'arribada de la Flama del Canigó.