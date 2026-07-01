'Punts de vista' tanca la temporada amb l'escriptora Regina Rodríguez i la música en directe de Cristina Lamar
- El programa cultural de RTVE Catalunya marxa de vacances amb l'escriptora Regina Rodríguez i l'actuació de Cristina Lamar
- Dissabte 4 de juliol, a les 18:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.
'Punts de vista' tanca la temporada amb l'escriptora Regina Rodríguez i la música en directe de Cristina Lamar. El programa presentat per Tània Sàrrias també comptarà amb les col·laboradores habituals Rita Roig i Paula Hergar, i amb la música de Víctor Blanes.
Amb l'escriptora Regina Rodríguez, autora de 'Les calces al sol', 'Punts de Vista' repassa la seva trajectòria i parla de la seva darrera obra 'Crispetes de matinada'. El programa, presentat per Tània Sàrrias, tindrà el resum d'activitats pel cap de setmana amb 'els imperdibles' de Rita Roig, que porta els festivals: 'Dansaneu' i el 'Eufònic' de les Terres de l'Ebre.
El programa també repassa les darreres sèries que estrenen les plataformes amb la Paula Hergar i acomiada la temporada amb la música d'en Víctor Blanes, que aquesta vegada parlarà de la cançó de l'estiu. ¿Recordeu aquell inefable 'Un rayo de sol' de Los Diablos? Aquesta va ser la cançó més escoltada gairebé al llarg dels 70. I per acabar, l'actuació en directe de Cristina Lamar.