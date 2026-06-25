'Factory (Somni d'una nit d'estiu)' i DePol, a 'Punts de vista'
- El programa cultural de RTVE Catalunya rep el director i protagonistes de la nova obra de la sala Heartbreak Hotel i el cantautor català
- Dissabte 27 de juny, a les 18:30 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista' aborda l'obra de teatre 'Factory: Somni d'una nit d'estiu', amb el seu director, Àlex Rigola, i dos dels actors principals, Elisabet Casanovas i Lluís Villanueva. A la plana musical, DePol canta el tema 'En unos años' en directe. El programa presentat per Tània Sarrias també farà un repàs a l'actualitat cultural amb les col·laboradores habituals Cristina Sala i Paula Hergar.
Aquesta setmana, 'Punts de Vista' s'endinsa en la nova proposta de la sala Heartbreak Hotel de Barcelona, 'Factory (Somni d'una nit d'estiu)'. Es tracta d'una adaptació teatral de la peça de William Shakespeare que dirigeix el mateix responsable artístic i director de la sala, Àlex Rigola. El programa també convida dos dels actors principals, Elisabet Casanovas i Lluís Villanueva.
'Factory (Somni d'una nit d'estiu)' trasllada la comèdia més màgica de Shakespeare a la Factory d'Andy Warhol. Així, els espectadors podran entrar en aquest particular món sobrenatural de llibertat i bogeria de divendres a diumenge a partir del pròxim 30 de juny a la sala Heartbreak Hotel de Barcelona.
I del teatre, a la música. Al pròxim capítol de 'Punts de Vista', l'actuació en directe anirà a càrrec del cantautor DePol, que presenta el seu darrer treball 'En unos años'. Pol Gutiérrez ha irromput amb força al pop espanyol amb temes com 'Quién diría', 'Ibiza' o 'Qué bonita', i ja acumula més d'un milió d'oients mensuals a la plataforma Spotify. A més, també ha cantat als grans festivals del país 'Arenal Sound', Idilic Festival' i 'Boombastic'.
Com sempre, el nou capítol de 'Punts de Vista' acabarà amb les seccions de les col·laboradores habituals. L'experta en sèries Paula Hergar recomanarà les millors per aquest estiu mentre que l'experta en art Cristina Sala porta un recull de quadres per treure la son.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet cada dissabte al vespre a La 2Cat.