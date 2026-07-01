L'arquitectura de les biblioteques, a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat visita tres biblioteques de Barcelona
- Diumenge, 5 de juliol, a les 18:35 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé descobreix 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Biblioteques' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé visita tres biblioteques de Barcelona per conèixer les seves característiques arquitectòniques.
En aquest capítol, de la mà de l'arquitecta i presentadora Anna Solé, el programa visita tres biblioteques de Barcelona: la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé i la Biblioteca del Dipòsit de les Aigües de la UPF. L'objectiu és conèixer els trets arquitectònics que les defineixen, la seva funció com a pols d'atracció urbana i el seu paper fonamental en la democratització de la cultura.
A la Gabriel García Márquez els seus arquitectes, Elena Orte i Guillermo Sevillano, desgranaran l'estructura de l'edifici, l'aposta innovadora d'un material com la fusta i el disseny dels singulars espais, coneguts com a “ecosistemes”. Al barri del Carmel, la Custodia Moreno, activista, recorda com la lluita veïnal va aconseguir que es construís la biblioteca al barri. Per la seva banda, l'arquitecte de la Biblioteca El Carmel - Juan Marsé, Paco Calbet, explicarà com va ser el procés de construcció de l'edifici en una topografia tan singular i pronunciada, i la importància de fer una arquitectura on es prima el confort de les persones. Finalment, el programa visita la Biblioteca del Dipòsit de les Aigües (UPF), amb els seus arcs paral·lels de fins a 14 metres d'alçària. L'equip del programa parla amb Lluís Clotet, un dels arquitectes de la seva remodelació, que reivindicarà l'arquitectura versàtil i respectuosa amb l'essència de l'edifici històric.
El reportatge es completa amb la mirada de la professora de Filosofia Laura Benítez, que reflexionarà sobre les biblioteques com a espais de trobada, com a part del teixit social i cultural del barri i com a baluard de la resistència contra les lògiques del capitalisme. Durant tot el capítol, es compten amb les veus dels bibliotecaris Neus Castellano i Julián Figueres, que a través de Ràdio Maconda reflexionaran sobre el plaer de llegir i la feina dels