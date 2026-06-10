El Mercat de Santa Caterina i el Nou Mercat dels Encants, a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat descobreix dos mercats emblemàtics de Barcelona
- Diumenge 14 de juny, a les 18:35 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona de la mà de l'arquitecta Anna Solé.
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Mercats' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé introdueix un recorregut per la història i l’arquitectura del Mercat de Santa Caterina i el Nou Mercat dels Encants, dos pols d'atracció ciutadana que actuen com a motors de regeneració.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça a Santa Caterina, on l'arquitecta Benedetta Tagliabue explicarà la darrera remodelació del mercat que, juntament amb el seu marit Enric Miralles, va impulsar amb el pretext de conservar l'arquitectura.
A més, l'antropòleg Juan Manuel Cabezas mostrarà la importància d'aquest espai com a centre de socialització entre paradistes i usuaris mentre que l'assessor de mercats Manel Rodríguez reflexionarà sobre les estratègies per allargar la vida dels mercats i com poden competir amb les grans superfícies.
A continuació, el programa es trasllada al Nou Mercat dels Encants, on l'arquitecte Fermín Vázquez explicarà el repte de projectar un edifici i conservar l'essència d'un mercat de segona mà. En aquest sentit, l'expert analitzarà la coberta plena de miralls que reflecteix l’activitat bulliciosa del mercat i, alhora, serveix de reclam visual.
Per acabar, l'arquitecte cap de l’Ajuntament de Barcelona durant la construcció del mercat, Oriol Clos, presentarà l'espai com a element clau en la reforma de la plaça de les Glòries, mentre que el psicòleg Albert Vinyals descobrirà l'interès creixent en els mercats de segona mà.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé descobreix 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.