El mític Pavelló 'Mies van der Rohe' de Montjuic, a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat explora una obra emblemàtica de l'arquitectura moderna a Barcelona
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Mies van der Rohe' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta Anna Solé proposa un recorregut del Pavelló des d'una perspectiva sensorial, històrica i crítica, a un escenari on el temps s'atura i l'espai es viu amb el cos i els sentits.
El pròxim capítol de 'Fonamentals' explora una de les obres més influents de l'arquitectura moderna: el Pavelló Mies van der Rohe. Dissenyat pels arquitectes Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich com un gest radical de modernitat, l'edifici es va construir per representar Alemanya a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. En aquest sentit, el Pavelló va trencar amb l'arquitectura monumental de l'època a través d'una proposta lleugera, transparent i fluïda.
L'edifici protagonista del nou capítol de 'Fonamentals', la sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat, amaga un significat. Amb una posada en escena immersiva que combina arquitectura, dansa i música, el moviment d'una ballarina dialoga amb els materials, els reflexos i la llum, convertint l’espai en un escenari en constant transformació.
Acompanyen la presentadora Anna Solé diferents experts en la matèria. Carmen Rodríguez, Josep Maria Montaner i Anna Ramos analitzen el Pavelló com un espai “fora del temps”, capaç de generar calma i equilibri. Alhora, posa en relleu el context polític de l’Exposició de 1929, marcada per les seves contradiccions socials i la voluntat de projectar Barcelona internacionalment.
Per altra banda, l’arquitecta Laura Martínez de Guereñu reivindica el paper de la dissenyadora Lilly Reich, invisibilitzada durant dècades, en la configuració de l’espai i en el disseny de mobiliari com la icònica cadira Barcelona. A més, el capítol aborda la reconstrucció del Pavelló el 1986 de la mà de Fernando Ramos, un dels arquitectes. L'Ajuntament de Barcelona va impulsar el projecte per recuperar aquesta peça clau de l’imaginari arquitectònic del segle XX.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé acompanya l'espectador en el descobriment dels 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.