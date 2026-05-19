RTVE Catalunya rep el Premi Nacional de Comunicació Televisiva per l'impuls sostingut del català durant més de 60 anys
- El jurat reconeix la trajectòria del centre de producció i la promoció de la llengua catalana des de 1964
- La sèrie de TV Mataró i la XAL 'Hospital de proximitat', emesa per La 2Cat, recull el guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat
Aquest dimarts, RTVE Catalunya ha recollit el Premi Nacional de Comunicació Televisiva, el màxim reconeixement de la Generalitat de Catalunya a l'excel·lència de la comunicació en català. A l'esdeveniment, celebrat al Teatre Principal de Sabadell, la docusèrie 'Hospital de proximitat', emesa a La 2Cat, també ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
El 27 d'octubre de 1964, RTVE Catalunya celebrava la primera emissió en català amb l'obra de teatre 'La ferida lluminosa', del director Josep Maria de Sagarra. Avui, més de 60 anys després, el Premi Nacional de Comunicació Televisiva, que atorga la Generalitat de Catalunya, reconeix "la contribució sostinguda a la promoció de la llengua catalana". En aquest sentit, el jurat destaca el paper del centre en "la difusió de la cultura catalana a través de la música, el teatre i el cinema i la formació de professionals clau del sector audiovisual".
“És un premi col·lectiu de totes les persones que n'han format part.“
El president de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha valorat aquest guardó com "una gran il·lusió, gratitud i orgull". "És un premi col·lectiu de totes les persones que n'han format part. Un reconeixement explícit al paper de RTVE en el foment de la cultura i de la llengua i en la construcció de la Catalunya contemporània."
En el seu discurs d'agraïment, Crespo ha destacat la "vocació de servei públic, l'estima al país i la voluntat de normalitzar el català" de RTVE Catalunya. "Són 6 dècades demostrant que el català pot vehicular tots els gèneres i tots els públics amb un espai de creació de professionals d'èxit a través de programes que formen part de la memòria col·lectiva", ha afegit.
El reconeixement de la Generalitat de Catalunya coincideix amb la primera temporada de La 2Cat, que es va posar en marxa la tardor del 2025 per incrementar l'oferta televisiva en català amb una proposta diversa i per tota la família. En aquest sentit, el president de RTVE Catalunya ha assenyalat "el compromís amb el futur, les noves generacions, els nous llenguatges i els canals de distribució" de La 2Cat.
'Hospital de proximitat', Premi Nacional de Comunicació de Proximitat
La docusèrie de TV Mataró i la XAL 'Hospital de proximitat', emesa a La 2Cat durant els darrers mesos, també ha estat guardonada en la categoria de Comunicació de Proximitat, ex aequo amb el Diari de Sabadell. La Generalitat ha reconegut aquest format "per apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients i mostrant l'activitat del sector sense adulterar-la".
La resta de guardonats en aquesta edició han estat Justo Molinero, amb el Premi Nacional d'Honor; el Banc Sabadell, en la categoria de Comunicació Publicitària i Corporativa; la plataforma 3Cat, en la categoria de Comunicació Digital; RAC1, com a millor Comunicació Radiofònica, i Esther Vera, directora del diari Ara, en la categoria de Comunicació de Premsa.
Els Premis Nacionals de Comunicació, creats l'any 1999, reconeixen l'excel·lència en el sector i s'han anat adaptant a la seva evolució. De fet, el 4 de març de 2025 el Govern va aprovar la seva reformulació amb les set categories actuals. A més, els premis es celebren fora de Barcelona per segon any consecutiu amb la voluntat de descentralitzar-los; enguany al Teatre Principal de Sabadell i el 2027, a Lleida.