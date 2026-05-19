Seleccionats els 12 finalistes de la convocatòria de pòdcast 2026 promoguda per Ràdio 4 i La Xarxa
- Els projectes finalistes es presentaran el proper 3 de juny a Granollers en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya
Un total de 32 projectes s'han presentat a la convocatòria d'enguany en alguna de les tres categories pensades per fomentar la producció sonora en àmbit local i de proximitat: 'Primer pòdcast', 'Pòdcast de proximitat' i 'Pòdcast obert'.
D'entre tots els projectes i programes presentats, el comitè tècnic d'aquesta convocatòria promoguda per Ràdio 4 i La Xarxa ha seleccionat un total de 12 projectes. Els projectes seleccionats podran optar a ser produïts o coproduïts per La Xarxa i Ràdio 4.
Els projectes finalistes es presentaran a les sessions de 'pitching' que tindran lloc el proper 3 de juny a Granollers durant el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), un dels principals espais de trobada del sector audiovisual del país.
Categoria 'Primer Pòdcast'
Oberta a productores i operadors audiovisuals locals de Catalunya sobre temàtiques de proximitat de qualsevol tipologia.
- 'Perseguint Ícar': Producció independent - Pau Mora Marquès
- '21 botons': Producció independent – Clàudia Martínez Rodríguez
Categoria 'Pòdcast de Proximitat'
Oberta a les emissores de ràdio local de Catalunya que tractin temes d'actualitat vinculats al seu entorn.
- 'Terra d'acollida': Ràdio Televisió Cardedeu
- 'Animals de Collserola': Cugat Mèdia
- 'Tinc un match': Cugat Mèdia
- 'Rere la placa': Ona La Torre
- 'Sons del Delta': El Prat Ràdio
Categoria 'Pòdcast Obert'
Adreçat exclusivament a estudiants d'últim any de les Facultats de Comunicació de Catalunya.
- 'Emergència': Mèdia Hub Broadcast
- 'Una bossa a cada cita': Nación pòdcast
- 'La Catalunya Buidada, històries al llindar de l'oblit': Xaupa Produccions
- 'Sarcòfags que obren el món': Roger Mestre
- 'El tresor de Ràdio Liberty': Ass. Escola de Ràdio i periodisme digital de l'Empordà