RTVE-Ràdio 4 i La Xarxa impulsen una nova convocatòria de pòdcasts en català
- La crida està oberta fins al proper 26 d’abril i els projectes seleccionats es presentaran durant el Mercat Audiovisual de Catalunya
- La convocatòria compta amb tres categories: pòdcast Obert, de proximitat, i primer pòdcast
RTVE-Ràdio 4 i La Xarxa llancen una nova convocatòria de pòdcasts amb l’objectiu de detectar nous talents i donar suport a la creació sonora en català. Els projectes seleccionats es presentaran en una sessió de ‘pitching’ durant el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), un dels principals espais de trobada del sector audiovisual del país que se celebra el proper dimecres 3 de juny a Granollers.
La convocatòria compta amb tres categories: pòdcast obert, oberta a productores i operadors audiovisuals locals de Catalunya sobre temàtiques de proximitat de qualsevol tipologia; pòdcast de proximitat: oberta a les emissores de ràdio local de Catalunya i que tractin temes d’actualitat vinculats al seu entorn: i primer pòdcast: adreçat exclusivament a estudiants d’últim any de les Facultats de Comunicació de Catalunya.
Els projectes seleccionats podran optar a ser produïts o coproduïts per RTVE-Ràdio 4 i La Xarxa.
Les bases de la convocatòria es poden consultar en el següent enllaç: Bases Convocatòria Pòdcast 2026
La directora de RNE Catalunya - Ràdio 4, Sònia Urbano, ha manifestat que "és molt important que les ràdios públiques puguin oferir espais on el talent emergent pugui crèixer amb suport i visibilitat. Els pòdcasts són una aposta cada vegada més important en la programació radiofònica i aquesta convocatòria és una finestra magnífica per trobar un espai ampli d'emissió a les nostres plataformes". Per la seva banda, la consellera delegada de La Xarxa, Núria de José, ha destacat "la importància d'aquesta convocatòria per a les ràdios locals del país" i ha posat en valor que "permet enfortir i consolidar l'ecosistema radiofònic en català. Els pòdcasts són una aposta cada vegada més important en la programació radiofònica i aquesta convocatòria és una finestra magnífica per trobar un espai ampli d'emissió a les nostres plataformes".
La convocatòria estarà oberta fins al 26 d'abril del 2026 a les 24h i els projectes s'hauran de presentar als correus programas.b@rtve.es i cridapodcast@laxarxa.cat.