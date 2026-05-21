RTVE Catalunya celebra la cultura amb els Premis Continuarà 2026
- Julio Manrique, Àgata Roca, Alizzz, Raquel García-Tomás, Regina Rodríguez Sirvent, Ariadna Peya, Lídia Masllorens, Maite Casademunt, Ramón Freixa, Enrique Tomás, Izan Llunas i l'Hostal de La Gavina, van ser els guardonats de la 28a edició
RTVE Catalunya va convertir dimecres al vespre l’Hotel Casa Fuster de Barcelona en un punt de trobada de la cultura catalana amb la celebració de la 28a edició dels Premis Continuarà de la Cultura 2026. Uns guardons que reconeixen el talent, la creativitat i les trajectòries en els diferents àmbits de la cultura catalana. L'acte, presentat per Montse Soto, va reunir destacades personalitats del món cultural i social, així com nombroses cares de La 2Cat i Ràdio 4. Els premis,una figura de xocolata creada pel pastisser Yann Duytsche en forma de 'C' de Continuarà i Cultura, van tornar a reivindicar el paper de RTVE Catalunya com a altaveu de la cultura feta al país.
El primer guardó de la nit va ser per al xef Ramón Freixa, reconegut per una trajectòria gastronòmica basada en l'excel·lència, la creativitat i la reinterpretació contemporània de la cuina catalana. Freixa va agrair que la gastronomia s'inclogués en la cultura i va dedicar el premi als seus pares i a la seva parella: "No seria on soc sense el meu pare, cuiner, cuiner amb estrella de tota la vida, que sempre m'ha guiat i m'ha ensenyat el que és el treball, l'esforç i continuar".
En l'àmbit de la moda, RTVE Catalunya va distingir Maite Gassó Casademunt, per la seva tasca creativa al capdavant de la firma Lola Casademunt. La dissenyadora, que rebia el premi coincidint amb el seu aniversari, va defensar la conexió entre moda i cultura: "És un honor rebre el premi Continuarà perquè ve del món de la cultura i la moda és cultura. Els dissenyadors som creatius, som artistes i m'encanta enllaçar aquests dos mons imaginaris, però que parlen el mateix idioma".
També va ser reconegut l'empresari Enrique Tomás, fundador de la cadena especialitzada en pernil ibèric que porta el seu nom. En el seu discurs va posar el focus en el relleu generacional i en el futur del projecte familiar: "Els meus fills són els que a dia d'avui han agafat la responsabilitat de tirar endavant, una cosa tan difícil com continuar un llegat". I va concloure: "Jo vaig començar amb un munt gent fa molt temps i realment hi ha molt present, però sobretot molt futur".
El següent reconeixement va ser per a l'Hostal de La Gavina i la família Ensesa, per la seva contribució a la projecció de S'Agaró com a destí cultural, turístic i patrimonial de referència. Van recollir el guardó les germanes Júlia i Virgínia Ensesa, en representació dels quatre germans, que van recordar que l'hotel "va començar el 1932 i realment ha sigut un referent cultural per al nostre país, esperem continuar fent-ho així de bé".
La directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre va presentar el premi a Izan Llunas, a qui va definir com una de les revelacions del darrer Benidorm Fest: "Avui tenim un premi molt especial per al Benidorm Fest: “Sempre diem que el que surt del cor, arriba al cor i l'Izan li posa molt de cor a tot el que fa". Per la seva banda, Izan Llunas va assegurar que "aquest últim any ha sigut un somni” i va dedicar el premi "a tots aquells nens petits que somien amb algun dia trepitjar una escenari, creieu-me que els somnis es compleixen".
L'artista Lídia Masllorens, reconeguda per la seva obra de gran força visual i expressiva, va agrair especialment el suport als creadors: "Quan les persones amb criteri ens oferiu un espai a la televisió perquè puguem explicar els nostres projectes o ens doneu un guardó com el d'avui, ens feu sentir que estem molt ben acompanyats".
En l’àmbit literari, RTVE Catalunya va premiar l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent per haver-se consolidat com una de les veus revelació de la literatura catalana recent. "Aquest premi li dedico a tota la gent que té aquesta pulsió artística i que arriba un moment que tires endavant, amb inconsciència, amb paciència i amb molt de coratge. I de cop, un dia, en lloc d'estar al carrer plorant, estàs aquí recollint aquest premi".
Els Premis Continuarà també van distingir el productor, compositor i cantant Alizzz, com una de les figures més influents de la música actual. En el seu discurs d'agraïment va voler destacar tres elements de la cultura de Catalunya que han sigut clau per la seva carrera: el teixit de sales, especialment les de Barcelona; el festival Sonar, que li va donar la primera oportunitat, i els artistes del país amb qui ha col.laborat.
També va rebre el guardó Àgata Roca, una de les actrius més estimades i reconegudes del país. L’actriu va voler compartir el premi "amb tots els que fem i formem part i posem una mica d'espurna a la cultura, sigui en l'àmbit que sigui". També va reivindicar RTVE Catalunya com a referent i pioners en programes culturals: "Crec que la cultura no només la fem els de dintre, sinó també vosaltres que l'expliqueu, la comuniqueu i que, sobretot, encoratgeu a la gent a consumir-la".
Pel que fa a la dansa i la creació contemporània, la guardonada va ser Ariadna Peya, reconeguda per haver desenvolupat un llenguatge escènic propi, intens i emocional. La ballarina i coreògrafa va posar en valor el treball col.lectiu: "La meva feina és un privilegi i, a més, només és possible a través de les altres persones. Vull agrair a totes les artistes que poseu el cos, l'ànima i el talent en cada procés. És amb vosaltres i a través vostre, que cada creació pren vida".
RTVE Catalunya va reconèixer la compositora Raquel García-Tomás, una de les figures més destacades de la nova creació contemporània i amb projecció internacional. "Rebre un premi sempre és un moment que serveix per agrair i, no només a totes les persones que ens acompanyen en el procés, també per agrair les oportunitats i els privilegis que tenim, per haver nascut on hem nascut, per haver-nos trobat amb persones que ens han ajudat, que sovint a vegades és qüestió de sort i qüestió de sensibilitat". I va demanar a les institucions que dignifiquin la feina, en especial la música clàssica contemporània.
L'últim guardó de la nit va ser per a Julio Manrique, actor, director i actual director del Teatre Lliure, per una trajectòria marcada pel rigor i la sensibilitat artística. Manrique va reivindicar la passió com a motor indispensable de la creació artística: "És un ofici que només pot fer-se i només val la pena que el fem des de la passió. I de vegades mantenir aquesta flama encesa no és fàcil”.