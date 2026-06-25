El Palau de la Música Catalana, a 'Fonamentals'
- El programa sobre arquitectura de La 2Cat s'endinsa a un dels emblemes modernistes de Catalunya
- Diumenge 28 de juny, a les 18:35 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de RTVE Catalunya que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona de la mà de l'arquitecta Anna Solé.
'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona, estrena el nou capítol 'Palau de la Música Catalana' el pròxim diumenge al vespre. L'arquitecta i presentadora Anna Solé s'endinsa en aquest emblema del modernisme català per conèixer la seva història i rellevància cultural.
La sèrie sobre arquitectura original de La 2Cat es desplaça al Palau de la Música Catalana, una de les obres més reconegudes de Catalunya. Dissenyat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, aquest edifici esdevé un referent del modernisme des de la seva inauguració, l'any 1908. Així ho explica el seu besnet, el també arquitecte Lluís Domènech Girbau, que parla de la figura del seu besavi així com de les característiques arquitectòniques del Palau.
Per situar el modernisme i les seves reivindicacions en clau catalana, el programa entrevista la historiadora d'art Mireia Freixa, que també fa valdre la contribució dels artesans en la construcció de l'edifici. Després, l’especialista en acústica arquitectònica Ivana Rossell relata les tècniques que permeten al Palau oferir una acústica excepcional sense perdre la seva estètica.
A més, el nou capítol de 'Fonamentals' recull com és assajar, treballar i actuar en aquest singular auditori de la mà de la cantaire Cristina Arribas. Dels valors del Palau com a centre de la vida musical de Barcelona en parla el president de la Fundació de l'Orfeó Català, Joaquim Uriach. En aquest sentit, Uriach també destaca la missió de l'Orfeó en la preservació i difusió de la música coral.
Per acabar, l’arquitecte Òscar Tusquets detalla els principals reptes de la remodelació i ampliació del Palau, on es combina la necessitat de conservar el patrimoni amb la incorporació de noves funcionalitats i espais moderns.
'Fonamentals' és la sèrie de producció pròpia de La 2Cat que recorre els edificis més significatius de Barcelona. L'arquitecta Anna Solé descobreix 12 escenaris més emblemàtics de la ciutat, lluny de la mirada turística i amb el focus en les persones, en els usos i en les històries que donen sentit als espais.