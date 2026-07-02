Sílvia Abril repassa els millors moments de la temporada d'I ara què?'
- Recorda tots els convidats i convidades amb els que ha rigut, ballat, menjat, caigut pel terra i cantat
- Diumenge 5 de juliol a les 00:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril acomiada la temporada, acompanyada del seu inseparable Arnau, recordant els moments més divertits, més patètics i més emocionals.
La Sílvia Abril i l'Arnau descansen al sofà de l'I ara què?', després d'haver gaudit de 16 grans programes. Estirats i relaxats, faran memòria dels moments més mítics d'aquesta primera temporada. El timbre de casa de la Sílvia ha sonat moltes vegades, la majoria de cops han estat amics que l'han vingut a visitar i en alguna ocasió cares menys conegudes per la presentadora. Com oblidar la visita musical de l'Àngel Llàcer, l'entrada triomfal de la Nora Navas, el bany d'aigua gelada amb el Carles Sans i el Xevi Verdaguer i les 'xoxomandales' amb la Martina Klein i la Raquel Riba Rossy.
Amb tots els convidats i convidades, la Sílvia ha rigut, ballat, menjat, caigut pel terra, cantat, però sobretot el que més ha fet és gaudir de la seva companyia i de la conversa que ha sorgit en un ambient agradable i relaxat. El factor sorpresa no ha estat un inconvenient per a que tothom hagi viscut un moment inoblidable.