Berto Romero i Manu Guix visiten Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- La Sílvia parla amb el Berto de l'humor i de la relació amb l'Andreu Buenafuente i acaba amb un final musical de Manu Guix
- Diumenge 21 de juny a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Berto Romero per parlar amb humor del seu triangle amb l'Andreu Buenafuente, amb trucada sorpresa inclosa. Entre reflexions sobre l'humor en temps difícils i maneres de desconnectar, Manu Guix apareix per posar música a un número de claqué.
El còmic i la Sílvia comparteixen molt més que professió: comparteixen l'Andreu Buenafuente. La gestió d'aquest trio sense caure en la gelosia, sempre en clau d'humor, centra una part del programa, amb trucada inclosa del mateix damnificat que els hi guarda una agradable sorpresa.
Un Berto sorprenent i reflexiu aborda l'ús de l'humor en uns temps tan foscos com els que vivim. Tots dos comparteixen els seus trucs per desconnectar i deixar de ser productius i és en el dibuix on el còmic ha trobat el seu particular refugi. Entre tanta reflexió, una sorpresa final: el Manu Guix amb un piano per ballar una mica de claqué.