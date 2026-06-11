Martina Klein i Raquel Riba Rossy visiten Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- En un pla d'amigues perfecte, parlaran d'amistat, feminisme, caigudes, anècdotes i 'xoxomandales'
- Diumenge 14 de juny a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Martina Klein i Raquel Riba Rossy, per xerrar d'amistat i feminisme. Entre anècdotes i riures, derivarà en un tutorial de caigudes i un taller de dibuix de 'xoxomandales', perquè tot pot passar quan la Sílvia obre les portes de casa seva.
Les portes de casa la Sílvia s'obren per donar la benvinguda a Martina Klein, que acumula experiències per omplir tres vides: des d'emigrar d'adolescent a ser exposada pel seu fill a la ràdio i com Elle McPherson la va ajudar després de caure. Aquest fet desencadena en una classe improvisada de caigudes per l'experta inqüestionable en la matèria: la mateixa Sílvia Abril.
Les sorpreses continuen amb l'arribada de Raquel Riba Rossy, que explica com es va conèixer amb la Martina quan aquesta la va assaltar a una perruqueria, per xerrar de la importància de l'amistat i de com és divulgar el feminisme a cop de catana a través de Lola Vendetta (una catana feta amb llapis i paper). I què millor per refermar aquesta nova amistat que un taller de 'xoxomandales'.