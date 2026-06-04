Carles Sans i Xevi Verdaguer visiten Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- Carles Sans parla amb Sílvia del darrer show abans de retirar-se i Xevi Verdaguer visita la casa sense saber que acabaran en remull
- Diumenge 7 de juny a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Carles Sans visita Sílvia Abril en un moment clau: l’últim espectacle de la seva carrera. Entre anècdotes sobre l’humor català i coixins de pets, s’hi suma el nutricionista Xevi Verdaguer. L’expert dona consells per cuidar-se, abans d'acabar en un bany inesperat d’aigua gelada.
L’únic integrant del Tricicle en actiu als escenaris pica la porta de la Sílvia Abril. Carles Sans seu a l’I ara què?' en un moment vital: afrontar el darrer espectacle de la seva carrera. Havent recorregut Espanya de dalt a baix, radiografien els diferents tipus d’humor de la península per determinar si els catalans realment sabem divertir-nos. La incògnita queda resolta quan la Sílvia treu un coixí de pets i omple el saló de ventositats de broma. Això ve com anell al dit per rebre al segon convidat de la nit. El nutricionista Xevi Verdaguer, àmpliament conegut per la seva tesi sobre femtes i flatulències. La conversa, però, va per altres camins: secrets per cuidar-se a partir dels 50, mantenir el cos jove i consells per dormir com un nen petit. El programa acaba amb la gran sorpresa final. Un bany d’aigua gelada per garantir que continuïn conservant-se tan bé.