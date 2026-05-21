Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

Miki Núñez i Adrià Salas de La Pegatina visiten la Sílvia Abril, a 'I ara què?'

  • Els cantants entren a casa de la Sílvia carregats d'instruments i amb moltes ganes de parlar de música
  • Diumenge 24 de maig a les 22:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Miki Núñez i Adrià Salas a 'I ara què?'
Miki Núñez i Adrià Salas a 'I ara què?'
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.

Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep Miki Núñez per parlar de música i de les seves experiències a Eurovisió, però també de les manies més surrealistes. La conversa acaba convertint-se en un concert improvisat al sofà amb l'arribada d'Adrià Salas i el seu grup La Pegatina.

Concert de La Pegatina a 'I ara què?'

Concert de La Pegatina a 'I ara què?'

La Sílvia a la fi encerta la pista i descobreix que avui rep la visita d'el Miki Núñez. Entre el sofà i la taula, conversen sobre música i les seves experiències al Festival d'Eurovisió. Però també surten a la llum les manies més surrealistes que tenen. El Miki no té cap problema a explicar com dorm i què fa amb els calçotets abans d'anar a dormir.

La conversa es capgira amb l'arribada d'Adrià Salas, amic i compositor d'alguns dels temes d'el Miki. Junts improvisen un concert amb tot el grup de La Pegatina damunt del sofà. No podia acabar de cap altra manera.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: