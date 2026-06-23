Ada Colau i Samantha Hudson visiten Sílvia Abril, a 'I ara què?
- Parlen amb la Sílvia de llibertat, activisme i de la importància de ser utòpiques
- Diumenge 28 de juny a les 23:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquesta setmana a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de l'Ada Colau i la Samantha Hudson per parlar de recuperar la llibertat després de fer carrera política, de com és créixer al bressol del turisme massiu i de la importància de mantenir l’esperança.
La Sílvia rep la visita inesperada de l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, que repassa els sacrificis i la síndrome de la impostora que van marcar la seva alcaldia, i com ara està centrada a recuperar l’activisme, la llibertat i l’esperança, animant-nos a totes a ser utòpiques com a remei contra la desil·lusió.
Si algú sap d’utopies és l'artista i activista Samantha Hudson, que apareix també per sorpresa per parlar de com és créixer al paradís del turisme massiu, i com conèixer la nostra història ens ajuda a no repetir-la. Com és d'esperar a casa la Sílvia, la vetllada acaba amb una festa improvisada: si l’oci pot ser una forma de protesta, què millor que predicar amb l’exemple.