'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides' s'estrena aquest diumenge a 'Docu2'

'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides' es podrà veure el diumenge 29 de març les 19:35 h a La 2Cat, dins de l'espai 'Docu2', presentat per Alicia Gómez.
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena en català 'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides' el pròxim diumenge a les 19:35. El documental retrata, amb humor i proximitat, la vida de diverses persones trans. A través dels seus testimonis i de veus expertes, aborda processos de transició, barreres socials i preguntes invasives, reivindicant la identitat com una necessitat humana compartida. Aquest film està dirigit per Belén Rodríguez López, Toni Torbellino Méndez i Iban Pàmies Merlo i es va estrenar originalment el 2023.
'Com et deies abans? I altres preguntes estúpides' mostra la vida de les persones trans, el seu dia a dia i les seves experiències. Es tracta d'un documental que neix amb la voluntat de clarificar termes i definicions que al públic en general encara li són desconeguts i de situar la identitat com a necessitat comuna a l’experiència humana. Entre altres distincions, el documental ha estat seleccionat a festivals com el Som Cinema, FIRE!!, CINHOMO i Globale Uruguai.
Amb molt de sentit de l’humor, el film planteja un recorregut per les experiències de diverses persones trans que expliquen com ha sigut el seu procés de transició i quins obstacles i barreres s’han trobat. El documental també recull veus expertes que treballen per a la salut i el benestar de les persones del col·lectiu. Tot això acompanyat de la meravellosa cançó 'No me llames más así' del cantant i compositor Hugo Marlo, que fa de banda sonora del documental.
