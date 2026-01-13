'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX', aquest diumenge a 'Docu2'
- El documental històric reconstrueix, de la mà del director Sergi Martí, la influència de la família Girona en la transformació industrial i d'infraestructures de Catalunya al segle XIX.
- Diumenge, 18 de gener, a les 20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX'. Aquest documental històric, dirigit per Sergi Martí i Maltas i narrat per l’actor Abel Folk, reconstrueix el paper de la família Girona en la transformació econòmica, social i cultural de Catalunya al segle XIX.
A través d’una mirada rigorosa i alhora divulgativa, i sobre la base de la recerca de la doctora en Història Lluïsa Pla, descobrirem l’impacte de les inversions dels Girona en infraestructures, canals i indústries. Banquers, mecenes i constructors, van impulsar obres titàniques com els Canals d’Urgell, les xarxes de ferrocarril, el Liceu, l’edifici de la UB o part de la catedral de Barcelona.
El film, coproduït per Brutal Media amb La Xarxa i RTVE, complementa el relat amb el testimoni d’experts. Un viatge fascinant entre història, economia i memòria col·lectiva que posa llum sobre un llegat sovint invisible però imprescindible per entendre el present del país.