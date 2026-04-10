'Déu ho veu' s'estrena aquest diumenge a 'Docu2'
- El film d'Alex Guimerà i Guillem Ventura apropa l'artista Oscar Tusquets, un dels genis més provocadors de la cultura contemporània
- Diumenge, 12 d'abril, a les 20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, estrena en català el pròxim diumenge 'Déu ho veu', un documental coproduït per RTVE, Caixaforum+ i Filmin sobre la vida i obra d'Oscar Tusquets. Dirigit per Alex Guimerà i Guillem Ventura, aquest viatge a l'univers creatiu de l'artista fusiona arquitectura, disseny, pintura i escriptura. A través de la seva mirada irreverent i el seu cercle d'amics, el documental revela un creador lliure i provocador que mai no va trair la seva essència.
La pel·lícula documental 'Déu ho veu' ens submergeix en la brillant i controvertida ment de l'artista multidisciplinari Oscar Tusquets. Arquitecte, dissenyador, pintor i escriptor, és un dels genis més provocadors de la nostra cultura contemporània.
El resultat és un film on es troben l'art, la ironia i la rebel·lia. Des de la seva amistat i col·laboracions amb Salvador Dalí fins a situacions quotidianes amb Miquel Barceló, Antonio López, Albert Serra, Milena Busquets, Mario Vargas Llosa o Julia de Castro, on descobrim un creador lliure, irreverent. 'Déu ho veu' celebra l'esperit audaç d'un artista que mai no va trair la seva essència; com diu el mateix Tusquets, "l'art no ha de fer mal, però costa".
El directors i productors Alex Guimerà i Guillem Ventura fan equip des de 2015 a través de la productora audiovisual i estudi creatiu Hic&Nunc Filmworks. Segons expliquen ells mateixos, aquesta pel·lícula és el fruit de la convivència de l'equip i d'anys de treball i investigació sobre la vida i l'obra d'Oscar Tusquets.
En aquest sentit, 'Déu ho veu' és una barreja de formats amb un univers narratiu propi que utilitza el passat com a escenari de reflexió sobre el present, però sobretot ho fa des de la jovialitat d'algú que és molt viu.
