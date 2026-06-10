Las protestas antiinmigrantes en Belfast provocan actos violentos con residentes evacuados de casas en llamas

Belfast vive una jornada de caos como consecuencia de los enfrentamientos que han estallado durante las manifestaciones antiinmigrantes, un día después de un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés, cuyo video ha conmocionado al país.

Cientos de manifestantes, muchos con máscaras, han aprovechado la situación de descontento para asaltar HMOs para migrantes (Casas en Ocupación Múltiple, una forma de vivienda financiada por los contribuyentes para solicitantes de asilo), incendiándolas en varios casos.

Las protestas se han congregado en varios puntos de Belfast. Un autobús y varios coches han sido incendiados, así como las viviendas, con residentes teniendo que ser evacuados. "Alrededor de las 19:30 (20:30 hora peninsular española), empezaron a prender fuego a los contenedores de basura", y luego "lanzaron cócteles molotov", ha declarado a la AFP uno de los residentes, Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años.

“De repente comenzó el incendio, había humo en el edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos”, ha explicado. “Da un poco de miedo”, ha dicho otra residente, Camila Flores, una chilena de 36 años que llegó a Belfast hace un mes para trabajar en investigación oncológica en la universidad. "Entiendo la ira de la gente, pero podemos hablar de estas cosas de forma más pacífica", ha añadido.

Un edificio incendiado en la zona de Sandy Row, en el centro de la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte PAUL FAITH / AFP

"Es un acto de cobardía repugnante" Alrededor de las 23:00 hora local, la manifestación parecía estar disminuyendo debido a la fuerte lluvia. “Grupos de hombres enmascarados prendiendo fuego a casas donde viven familias es un acto de cobardía repugnante”, ha condenado la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill. “Nada puede excusar ni justificar los ataques cometidos esta noche”, ha añadido en X, haciendo un nuevo llamado a la calma. "Se produjeron brotes esporádicos de disturbios esta noche en varios lugares de Irlanda del Norte" ha indicado el Comisionado Adjunto de la Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson. Figuras de la ultraderecha británica, incluido el activista Tommy Robinson —cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon—, habían convocado el martes a protestas nacionales a través de las redes sociales. Contaban con el apoyo del director de la plataforma X, Elon Musk, quien los animó a "protestar con frecuencia y enérgicamente". "Solo Restaurar Gran Bretaña puede salvar a Gran Bretaña. Es la única manera...", escribió. ““

El origen de las protestas El sospechoso del ataque con cuchillo, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto punzante en un lugar público y amenazas de muerte. Comparecerá ante el tribunal el miércoles. Mientras figuras antiinmigración, como Nigel Farage, líder del Partido Reformista, y Rupert Lowe, líder del Partido Restaurar, también antiinmigración, han exigido detalles sobre el atacante. El Ministerio del Interior ha confirmado que se trataba de un refugiado sudanés con un permiso de residencia válido hasta 2028. Según el jefe de policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, llegó al Reino Unido en 2023, vía París y luego Dublín. La posibilidad de terrorismo ha sido descartada por el momento, ha declarado Ryan Henderson, aunque el motivo del ataque aún no está claro. La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave con "importantes lesiones oculares y laceraciones severas en la espalda y el rostro", según Henderson, quien agrega que se encontró un "cuchillo de cocina" en el lugar. El video, ampliamente compartido en redes sociales, muestra al agresor sentado sobre un hombre sangrante tendido en el suelo, golpeándolo repetidamente. También se ve a tres hombres interviniendo, uno de los cuales reduce al agresor golpeándolo con un bate. El ataque ha provocado la condena unánime de la clase política británica, comenzando por el primer ministro Keir Starmer, quien lo denunció en X. En el barrio donde tuvo lugar el ataque el lunes por la noche, los residentes se despertaron el martes conmocionados. "Es una locura, es un barrio tranquilo", dijo a AFP una madre de 24 años, que prefirió no dar su nombre. Bulos y desinformación sobre la marcha contra la inmigración irregular en Reino Unido Javier Menasalvas