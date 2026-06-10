Bulos y desinformación sobre las protestas antiinmigrantes en Belfast
- Las protestas antiinmigrantes provocan el caos en Belfast
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Las manifestaciones antiinmigración que desembocaron en disturbios en la noche del martes en Belfast (Irlanda del Norte) tras un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés han dejado imágenes de calles destrozadas y casas y vehículos incendiados. Mientras, en redes sociales se han difundido vídeos que se presentan como si correspondieran a este episodio, pero que no guardan relación con la situación de caos actual que vive la ciudad. En VerificaRTVE desmontamos la desinformación que circula en redes sociales sobre los disturbios en Belfast.
No son las actuales protestas en Belfast, es un vídeo de mayo de 2026
Circula un vídeo en X en el que se ve una multitud de personas (algunas de ellas encapuchadas), policías y ambulancias en una calle. "¡Los manifestantes ya están en las calles de Belfast y el sol aún no se ha puesto!", dice en inglés un mensaje de X que difunde la grabación con más de 280.000 visualizaciones desde el 9 de junio. Es falso.
No es un vídeo actual, son imágenes de mayo de 2026 en Dunmurry, un suburbio cerca de Belfast, durante un evento de exhibición de automóviles. La grabación circula en redes desde el 4 de mayo de 2026, como puedes comprobar en este mensaje de X que señala que se registra en una exhibición de coches en Belfast. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes a la altura del 212 de en Stewartstown Road, en Dunmurry (54.558308422082696, -6.024526664841033). La policía de West Belfast advirtió el mismo día en sus redes sociales sobre el acontecimiento, asegurando que "cualquier conducción temeraria o incívica no será tolerada y se tomarán medidas y sanciones inmediatas". Algunos medios locales informaron sobre altercados durante la jornada en el lugar del encuentro. The Irish News publicó el mismo vídeo que circula en redes como actual para explicar que el inspector de la Policía declaró que "dos agentes fueron alcanzados y varios vehículos policiales resultaron dañados".
No es Belfast, son unas explosiones de gas en Rusia
Difunden en X un vídeo de un incendio de gran magnitud a las afueras de una ciudad junto a un mensaje compartido más de 6.800 veces desde el 9 de junio que dice en inglés: "Los irlandeses están dispuestos a arrasar toda la ciudad de Belfast por el intento de inmigrantes sudaneses de decapitar a irlandeses nativos". Otra publicación adjunta el mismo vídeo el 10 de junio y afirma: "Europa está viviendo el mayor levantamiento de la historia reciente contra la violencia multicultural y el racismo anti-blanco. Belfast se encuentra ahora mismo en llamas". Es falso.
No es una grabación en Belfast, son imágenes de una explosión reciente de un gasoducto en Rusia. Como puedes comprobar en esta publicación de la agencia de noticias rusa TASS, el vídeo muestra las explosiones que sucedieron este miércoles 9 de junio en un gasoducto en la ciudad de Kizilyurt, en la región rusa de Daguestán, según informa también la agencia de noticias Reuters. La agencia de noticias TASS explica que el Ministerio de Situaciones de Emergencia emitió un comunicado aclarando que "a las 22:40 hora de Moscú, el incendio quedó completamente extinguido" por los servicios de emergencias, y que "no se registraron víctimas ni heridos". Además, la Agencia Nacional de Información de Ucrania (Ukrinform) y la agencia también ucraniana Interfax han informado de lo sucedido en Daguestán.
Este vídeo de una casa en llamas no se graba en estas protestas en Belfast
Un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 9 de junio adjunta un vídeo de varios hombres entrando en una casa en llamas y dice en inglés: "Los hogares de migrantes están siendo atacados y quemados en el norte de Irlanda". El activista de extrema derecha Tommy Robinson difundió las mismas imágenes en una publicación que ya aparece eliminada y que decía en inglés: "Esta noche, en Irlanda del Norte, están siendo incendiadas HMO (viviendas de ocupación múltiple) que se utilizaban para alojar a hombres extranjeros en edad de combatir sin la debida verificación, tras el intento de decapitación de un hombre por parte de un invasor sudanés anoche". Es falso.
No son imágenes actuales, es un incidente en Ballymena (Irlanda del Norte) en 2025. En esta publicación de X del 11 de junio de 2025 puedes ver otra toma del mismo incendio en la misma casa y la ubica en Ballymena, una ciudad de Irlanda del Norte. Como puedes observar en la imagen inferior, existen elementos coincidentes entre ambas grabaciones: tanto en el interior del inmueble (lavadora, mesa, lámpara, raya en el suelo, estructura rectangular que parece dar un pasillo y ubicación de los fuegos) como en el exterior (pomo de la puerta).
El verificador estadounidense Lead Stories también ha aclarado este 9 de junio que se trata de un vídeo antiguo de 2025 y corresponde a un incidente en Ballymena "después de que una protesta pacífica por una presunta agresión sexual derivara en dos noches de disturbios". El mismo 11 de junio de 2025, BBC informó de "casas incendiadas" en "la segunda noche de violencia en Ballymena" en la zona de Clonavon Terrace. Según contó al día siguiente The New York Times, "el ejecutivo de coalición de Irlanda del Norte emitió un comunicado conjunto el miércoles (11 de junio) condenando lo que describieron como 'violencia por motivos raciales'".