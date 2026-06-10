Bulos y desinformación sobre las protestas antiinmigrantes en Belfast

Las manifestaciones antiinmigración que desembocaron en disturbios en la noche del martes en Belfast (Irlanda del Norte) tras un ataque con cuchillo atribuido a un refugiado sudanés han dejado imágenes de calles destrozadas y casas y vehículos incendiados. Mientras, en redes sociales se han difundido vídeos que se presentan como si correspondieran a este episodio, pero que no guardan relación con la situación de caos actual que vive la ciudad. En VerificaRTVE desmontamos la desinformación que circula en redes sociales sobre los disturbios en Belfast.

No son las actuales protestas en Belfast, es un vídeo de mayo de 2026 Circula un vídeo en X en el que se ve una multitud de personas (algunas de ellas encapuchadas), policías y ambulancias en una calle. "¡Los manifestantes ya están en las calles de Belfast y el sol aún no se ha puesto!", dice en inglés un mensaje de X que difunde la grabación con más de 280.000 visualizaciones desde el 9 de junio. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo de mayo durante una exhibición de coches en Belfast como si perteneciera a las protestas VerificaRTVE No es un vídeo actual, son imágenes de mayo de 2026 en Dunmurry, un suburbio cerca de Belfast, durante un evento de exhibición de automóviles. La grabación circula en redes desde el 4 de mayo de 2026, como puedes comprobar en este mensaje de X que señala que se registra en una exhibición de coches en Belfast. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes a la altura del 212 de en Stewartstown Road, en Dunmurry (54.558308422082696, -6.024526664841033). La policía de West Belfast advirtió el mismo día en sus redes sociales sobre el acontecimiento, asegurando que "cualquier conducción temeraria o incívica no será tolerada y se tomarán medidas y sanciones inmediatas". Algunos medios locales informaron sobre altercados durante la jornada en el lugar del encuentro. The Irish News publicó el mismo vídeo que circula en redes como actual para explicar que el inspector de la Policía declaró que "dos agentes fueron alcanzados y varios vehículos policiales resultaron dañados".

No es Belfast, son unas explosiones de gas en Rusia Difunden en X un vídeo de un incendio de gran magnitud a las afueras de una ciudad junto a un mensaje compartido más de 6.800 veces desde el 9 de junio que dice en inglés: "Los irlandeses están dispuestos a arrasar toda la ciudad de Belfast por el intento de inmigrantes sudaneses de decapitar a irlandeses nativos". Otra publicación adjunta el mismo vídeo el 10 de junio y afirma: "Europa está viviendo el mayor levantamiento de la historia reciente contra la violencia multicultural y el racismo anti-blanco. Belfast se encuentra ahora mismo en llamas". Es falso. Mensajes de X que difunden un vídeo de una explosión de gas en Rusia como si fueran las protestas en Belfast VerificaRTVE No es una grabación en Belfast, son imágenes de una explosión reciente de un gasoducto en Rusia. Como puedes comprobar en esta publicación de la agencia de noticias rusa TASS, el vídeo muestra las explosiones que sucedieron este miércoles 9 de junio en un gasoducto en la ciudad de Kizilyurt, en la región rusa de Daguestán, según informa también la agencia de noticias Reuters. La agencia de noticias TASS explica que el Ministerio de Situaciones de Emergencia emitió un comunicado aclarando que "a las 22:40 hora de Moscú, el incendio quedó completamente extinguido" por los servicios de emergencias, y que "no se registraron víctimas ni heridos". Además, la Agencia Nacional de Información de Ucrania (Ukrinform) y la agencia también ucraniana Interfax han informado de lo sucedido en Daguestán.