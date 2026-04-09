Terrorismo de extrema derecha, la inquietante amenaza contra las democracias occidentales

Documentos TV aborda el terrorismo de extrema derecha y cómo ha reaparecido en las sociedades democráticas occidentales. Alimentado por teorías conspirativas como la del gran reemplazo y la aceleracionista, que promueven el odio al diferente, organizaciones neonazis y supremacistas blancos han pasado del relato, a la acción violenta extrema. El documental "Terrorismo de extrema derecha" muestra la amenaza real que constituyen estos ataques y que se extienden como la pólvora por los cinco continentes, a través de las redes sociales. El objetivo es acabar con nuestras sociedades democráticas y dar paso a otras donde el poder lo ostente la radicalidad de la extrema derecha y sus postulados.

Europa, la cuna del neonazismo Francia, al igual que ocurre en muchos otros países, está sufriendo el renacimiento del terror perpetrado por la extrema derecha. Desde 2017, sus fuerzas de seguridad nacional han conseguido frustrar, al menos, nueve atentados terroristas de la ultraderecha. “Es algo que está sucediendo ante nuestros ojos”, pone en evidencia el politólogo y profesor de la Universidad de Berkeley, Lawrence Rosenthal. Los expertos advierten que, además, los ataques de estas organizaciones cada vez son más frecuentes y violentos. Los tatuajes con motivos relacionados con el Tercer Reich es una de las formas de demostrar la lealtad y pertenencia a la organización ©Roche Productions En Europa, estos grupos obedecen a las tesis del neonazismo y, bajo esta militancia política de extrema derecha, sus miembros se comprometen a perpetrar ataques violentos. Así lo sentía y admitía Jean, uno de estos neonazis de Francia, que entró en la vorágine de la violencia extrema cuando tenía 16 años. Confiesa que “no soportaba ver las calles de mi ciudad llenas de inmigrantes”. Cometió robos y agresiones a mano armada lo que le llevó a prisión y allí fue donde conoció el nacionalsocialismo. “No soportaba ver las calles de mi ciudad llenas de inmigrantes“ El 13 de noviembre de 2015, los atentados yihadistas de París cambiaron el rumbo de la vida de Jean. Junto a su grupo de cabezas rapadas se organizó para atentar. Años después, en marzo de 2025, fue detenido y condenado a siete años de cárcel por asociación ilícita con fines terroristas. El historiador experto en extrema derecha, Nicolas Lebourg, explica que “hay muchas personas que consideran que se ha declarado la guerra a Europa y que es preciso responder”. “El concepto en la ultraderecha es que la guerra racial ha comenzado“ “Es lo que consiguió Hitler, poner a Europa de rodillas en apenas seis meses”, sentencia Jean, convencido de que atentar contra el migrante era lo correcto de no haber sido apresado. “El concepto en la ultraderecha es que la guerra racial ha comenzado”, subraya el historiador. Pintada en una calle de Francia donde se lee "Islam fuera" © Roche Productions

Líderes y odio, el cóctel perfecto Todos estos grupos de ultraderecha beben de las fuentes del relato ideológico de sus líderes extremistas y de sus discursos de odio. “En Suecia, se han traído a extranjeros de todos los rincones del planeta con el único objetivo de destruir nuestra sociedad”, dice Pär Oberg. Es el líder de la ultraderecha sueca y uno de los fundadores del Movimiento de Resistencia Nórdica, la organización violenta, racista y antisemita declarada organización terrorista por Estados Unidos, en 2024. “¿Acaso tenemos que bajar la cabeza por ser blancos?, no”, se pregunta y responde al mismo tiempo Oberg. “Somos auténticos nacionalsocialistas y no nos avergonzamos de ello”, prosigue. “¿Acaso tenemos que bajar la cabeza por ser blancos?, no“ Como él, el activista austriaco de ultraderecha y defensor de la remigración Martin Sellner arenga a sus masas. “Somos patriotas, somos europeos y lo que queremos es salvaguardar este país. Esta fuerza debe inundar las calles”. Rosenthal opina que “lo que mantiene cohesionados a estos grupos en todos los países es el gran reemplazo”, la teoría que describe el colapso de la cultura occidental debido a la inmigración masiva. Una vez que la retórica ha calado, el paso a la acción violenta es inmediato. Armamento utilizado por terroristas de extrema derecha © Roche Productions Así lo entendió Brenton Tarrant, considerado el precursor por los más radicales. En marzo de 2019, asesinó en masa a fieles musulmanes en su lugar de culto, en la ciudad neozelandesa de Christchurch. Desde entonces, el número de terroristas de extrema derecha y de ataques no para de crecer. Y lo más inquietante es que la edad de estos cada vez es menor. En Suecia, donde la edad media de los asaltantes de ultraderecha era una de las más bajas de Europa, los atentados los llevan ahora a cabo los adolescentes. “En la actualidad, estamos asistiendo a un incremento exponencial de denuncias procedentes de centros de día, colegios y servicios sociales de todo el país”, advierte Maria Öhman, de Redex, la entidad que sirve de puente entre el servicio de inteligencia sueco y la policía para combatir el extremismo violento.