Más de 30.000 mensajes de odio detectados en redes sociales solo en el mes de marzo en España

Insultos, amenazas o lenguaje agresivo explícito, son algunos ejemplos de mensajes de odio que abundan en redes como Instagram, Facebook o X. Solo en marzo se han detectado más de 30.000, según el último informe del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia.

Casi el 40% de los contenidos analizados deshumanizan a las personas de origen extranjero, especialmente a las del norte de África, que protagonizan más del 50% de estos mensajes. El sistema FARO, que permite identificar y analizar en tiempo real los discursos de odio racista y xenófobo en redes sociales, detectó casi 33.000 mensajes de odio en redes sociales y las plataformas retiraron el 62% de ellas, 17 puntos más respecto al mes de febrero.

El Sistema FARO también destaca por su enfoque en la presentación de los resultados. Los datos recogidos se muestran a través de un visualizador en la web de OBERAXE, donde aparecen los resultados obtenidos acumulados desde el 1 de enero de 2025 y en tiempo real, y en boletines mensuales, trimestrales y anuales, que permiten hacer seguimiento detallado de la evolución del discurso de odio en España.

La plataforma que más contenidos notificados eliminó fue TikTok , que retiró un 88% de ellos. El boletín que realiza el el Observatorio Español del racismo y la xenofobia del Ministerio de Inclusión, también ha detectado que el 93% del contenido analizado presenta un lenguaje agresivo y explícito, basado en insultos y amenazas que el observatorio considera que contribuye reforzar dinámicas de polarización social.

“Cuando la desinformación se une al discurso de odio la mezcla resultante puede ser muy peligrosa y pasa a ser prioritario combatirla”. Así de contundente se mostró el director de OBERAXE, Tomás Fernández, el pasado 28 de abril en su ponencia ‘La monitorización del discurso de odio y la desinformación online’.

La monitorización del discurso de odio y de la desinformación en entornos digitales fue uno de los ejes centrales del curso titulado ‘Abordaje jurídico de la desinformación en la red. Confluencia con el discurso de odio’, celebrado los días 27 y 28 de abril en la Fiscalía General del Estado y orientado a fiscales. En este contexto, Tomás Fernández destacó el papel clave de la detección temprana y el análisis sistemático de los contenidos ilícitos y dañinos que circulan en internet.

El Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado Miguel Ángel Aguilar, abrió la jornada analizando los principales retos que plantea la persecución de los delitos de odio en entornos digitales, así como la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas unidades especializadas.

La mañana continuó con una mesa dedicada a la preservación y retirada de contenidos ilícitos, en la que se abordó el protocolo para la retirada del discurso de odio.