'Zero dramas' analiza el fenómeno de la “segunda juventud”, los gurús de la salud y el odio en redes

‘Zero dramas’, el talk show de Loles León en La 2, analizará esta semana temas de actualidad como el odio en redes sociales, los conocidos como gurús de la salud y el fenómeno de la “segunda juventud”. A la colaboradora Marina Rivers, se sumarán Alba Carrillo, Fernando Tejero, Rossy de Palma y una invitada muy especial, Valérie Tasso.

Tres temas de actualidad social

Loles León llevará a la mesa de debate la denominada “segunda juventud”. España roza los 16.000 centenarios. Para analizar este fenómeno, estará en plató el cardiólogo Manuel de la Peña, que explicará cómo el estilo de vida permite llegar a los 100 años con una vitalidad envidiable.

Alba Carrillo

En segundo lugar, el programa alertará contra los bulos de salud en redes. Desde el consumo de melatonina sin control hasta productos milagro como las pulseras quemagrasas, la mesa desmontará las estafas que inundan TikTok.

El tono se volverá más intenso con ‘Posdata, te odio’, el último bloque de debate, dedicado a los haters. Los invitados leerán en directo los ataques que reciben en redes sociales para visibilizar el acoso digital. Para completar la emisión, Loles León y la doctora Gema García hablarán de la "gimnasia sexual" en ‘El Consultorio Sexual’.