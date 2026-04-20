'Zero dramas' salta este martes a La 1 con su irreverente debate de actualidad social

El talk show ‘Zero dramas’ vivirá esta semana una noche especial en La 1. Después de ‘‘Al cielo con ella’, Loles León tomará el testigo de Henar Álvarez y contará con una mesa de lujo: Antonio Resines, Carmen Morales, Gonzalo Miró y la colaboradora Mónica Cruz debatirán sin cortapisas sobre la tendencia a la sologamia, la “infidelidad financiera” y los límites éticos de la edición genética.

La actualidad social, eje del debate

La noche arrancará abordando la sologamia, tendencia de casarse con uno mismo. El debate explotará con la "pregunta bomba" sobre si este movimiento es amor propio o puro ego, contando con el testimonio real de Vanessa García, quien celebró su propia boda hace tres años.

El segundo tema de la noche será la infidelidad financiera. Con la ayuda de la experta Bárbara Montes, el equipo analizará por qué ocultar cuentas bancarias o deudas puede ser tan doloroso como una traición física. Además, de la mano del científico Lluis Montoliu, se explorarán los límites éticos de la edición genética y el polémico caso de la familia Collins en Estados Unidos.

Loles León se reencuentra con Antonio Resines en 'Zero dramas' RTVE

La emisión se completará con ‘El Consultorio Sexual’, en el que la mesa desentrañará los secretos del Kamasutra y resolverá distintas consultas. Entre confesiones inesperadas y una ronda final de "chupitos sexuales", la banda del programa pondrá el broche de oro musical.