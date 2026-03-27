'Zero dramas' abre debate sobre el "apagón sexual", la paternidad en redes y la andropausia

‘Zero dramas’, el talk show de Loles León en La 2, contará esta semana con la presencia de Mabel Lozano, Boris Izaguirre y Marc Clotet. Debatirán sobre el “apagón sexual” o renuncia a las relaciones sexuales, sobre el postureo de la paternidad en redes y sobre la andropausia, la mal llamada “menopausia masculina”.

Debate de actualidad

Loles León hablará con sus invitados y la colaboradora habitual Marina Rivers sobre el “apagón sexual”, una tendencia viral en la que cada vez más jóvenes deciden, por voluntad propia, renunciar a las relaciones sexuales para mejorar su bienestar. En plató estará Victoria, una mujer que defiende que es más feliz practicando el celibato voluntario.

El segundo tema de la noche será el de los "Súper Papis" o el postureo de la paternidad en redes. El programa planteará si es real la deconstrucción masculina o si se está premiando a los hombres por hacer lo mínimo. Marc Clotet ofrecerá su visión como padre en un debate que cuestionará si el contenido que los famosos comparten con sus hijos es verdadera conciliación o una estrategia de marca personal.

La mesa de debate concluirá abordando la andropausia, la mal llamada "menopausia masculina". El doctor Manuel Alonso intervendrá para aclarar los síntomas reales, como niebla mental o pérdida de masa muscular, y para ayudar a los hombres a perder el miedo a este proceso biológico. Para terminar, Bárbara Montes regresará con su sección ‘El Consultorio Sexual’.