'Zero dramas' debate sobre virginidad, esposas tradicionales y el auge de los nepobabies

Loles León recibe esta semana en ‘Zero dramas’, nuevo talk show de La 2, a Bibiana Fernández, Aldo Comas, Mar Abascal y Nicolás Coronado. Debatirán sobre la virginidad, sobre el fenómeno de las conocidas como tradwives o esposas tradicionales, y sobre el auge de los nepobabies o hijos de famosos en el mundo del espectáculo.

Tres nuevos fenómenos de actualidad

En el primer bloque, Loles debatirá junto a sus invitados y junto a la colaboradora habitual Marina Rivers sobre la virginidad. Cada vez son más los jóvenes que prefieren y buscan parejas que no hayan tenido relaciones sexuales. Los invitados abordarán la polémica desde el prisma del feminismo. Para indagar más en este fenómeno, estará en plató José Chof, un joven guardia civil que está en su “segunda virginidad” y busca una mujer que no quiera tener relaciones hasta el matrimonio.

Loles León contará con Bibiana Fernández, Aldo Comas, Mar Abascal, Nicolás Coronado y la colaboradora habitual Marina Rivers

El segundo tema de esta entrega será las tradwives, un nuevo tipo de influencers. Esposas tradicionales que se muestran en internet haciendo tareas del hogar y defendiendo los roles tradicionales de género. Licki García, una tradwife no-binaria, irrumpirá en plató con una tarta de chocolate para arrojar un poco de luz sobre el asunto.

Loles León contará con Bibiana Fernández, Aldo Comas, Mar Abascal, Nicolás Coronado y la colaboradora habitual Marina Rivers

El periodista Juan Sanguino se incorporará a la mesa para hablar sobre los nepobabies, hijos de famosos que aprovechan el apellido de sus padres para triunfar en el mundo del espectáculo. La emisión se completará con ‘El Consultorio Sexual’, con la sexóloga Gema García.