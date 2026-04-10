'Zero dramas' debatirá sobre la diversidad, los usos de la IA y el aumento de las cifras de ITS
- Loles León contará con Elena Furiase, Boris Izaguirre, Marta Flich y Samantha Ballantines
- Domingo 12 de abril, a las 22:30 horas, en La 2 y RTVE Play
El talk show de La 2 ‘Zero dramas’ contará esta semana con Elena Furiase, Boris Izaguirre, Marta Flich y Samantha Ballantines. Junto a ellas, Loles León y la colaboradora Marina Rivers debatirán sobre diversidad, sobre el uso de la IA para resucitar a estrellas fallecidas y sobre el aumento de las cifras de ITS.
Tres temas de actualidad, a debate
En esta entrega, el programa celebrará la diversidad y analizará el miedo a lo diferente. Marina Rivers aportará datos sobre la tolerancia en España, mientras la mesa debatirá sobre identidades que rompen moldes. Hombres embarazados o quienes deciden casarse con la naturaleza serán los testimonios protagonistas.
Acto seguido, el debate se centrará en el polémico uso de la IA para resucitar a estrellas fallecidas. Elena Furiase comparte su visión personal sobre el uso de la imagen de su abuela Lola Flores. ¿Se trata de un milagro tecnológico o una falta de respeto?
‘Zero dramas’ hablará de las ITS (Infeccciones de Transmisión Sexual), cuyas cifras han crecido alarmantemente en España, especialmente entre los mayores de 60 años. Para finalizar, ‘El Consultorio Sexual’, con la sexóloga Bárbara Montes, se centrará en el sexo fuera de la norma.
Así es ‘Zero dramas’
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se concibe como una amigable conversación sin filtros. La actriz Loles León ejerce de maestra de ceremonias de este irreverente debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones, como la de Marina Rivers, y secciones, como ‘El Consultorio Sexual’. El programa recoge la opinión del público, desde plató o desde casa, y cuenta con una banda de música liderada por la cantante Ainhoa Cantalapiedra, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer.