'Zero dramas' debatirá sobre la diversidad, los usos de la IA y el aumento de las cifras de ITS

El talk show de La 2 ‘Zero dramas’ contará esta semana con Elena Furiase, Boris Izaguirre, Marta Flich y Samantha Ballantines. Junto a ellas, Loles León y la colaboradora Marina Rivers debatirán sobre diversidad, sobre el uso de la IA para resucitar a estrellas fallecidas y sobre el aumento de las cifras de ITS.

Tres temas de actualidad, a debate

En esta entrega, el programa celebrará la diversidad y analizará el miedo a lo diferente. Marina Rivers aportará datos sobre la tolerancia en España, mientras la mesa debatirá sobre identidades que rompen moldes. Hombres embarazados o quienes deciden casarse con la naturaleza serán los testimonios protagonistas.

Acto seguido, el debate se centrará en el polémico uso de la IA para resucitar a estrellas fallecidas. Elena Furiase comparte su visión personal sobre el uso de la imagen de su abuela Lola Flores. ¿Se trata de un milagro tecnológico o una falta de respeto?

‘Zero dramas’ hablará de las ITS (Infeccciones de Transmisión Sexual), cuyas cifras han crecido alarmantemente en España, especialmente entre los mayores de 60 años. Para finalizar, ‘El Consultorio Sexual’, con la sexóloga Bárbara Montes, se centrará en el sexo fuera de la norma.