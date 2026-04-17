'Zero dramas' aborda el auge de las plataformas eróticas, la "machocracia" y la moda de los influencers
- Mala Rodríguez, Pastora Vega y Patricia Galván formarán parte de la mesa de debate junto a Loles León y la colaboradora Marina Rivers
- Domingo 19 de abril, a las 22:30 horas, en La 2 y RTVE Play
El talk show de La 2 ‘Zero dramas’ contará esta semana con la rapera Mala Rodríguez, la actriz Pastora Vega y la humorista Patricia Galván. Junto a ellas, Loles León debatirá sobre temas de actualidad social como las plataformas eróticas, la "machocracia" y los influencers.
La actualidad social, a debate
La mesa de debate abordará el auge de las plataformas de contenido erótico y planteará la duda sobre si se trata de empoderamiento o dinero fácil. Con datos que sitúan a España en el top 5 mundial de usuarios, el programa contará con el testimonio de la creadora Cecilia Sopeña y la visión de la socióloga Miriam Jiménez.
Loles León se posicionará contra la conocida como "machocracia". Los invitados analizarán esa forma sutil en la que el sistema sigue favoreciendo que ellos ganen más que ellas "porque sí", explorando las desigualdades salariales y de poder que persisten en la industria del entretenimiento y más allá.
En programa abordará además el intrusismo laboral y la supervivencia en redes sociales con la visita del actor y creador Mark (@nosoloviernes2) y del experto Germán González. Debatirán sobre la presión de acumular seguidores para conseguir papeles o vender entradas. La emisión se completará con la sección ‘El Consultorio Sexual’ de la mano de la sexóloga Bárbara Montes.
Así es ‘Zero dramas’
Producido por RTVE en colaboración con Win Win, ‘Zero dramas’ se concibe como una amigable conversación sin filtros. La actriz Loles León ejerce de maestra de ceremonias de este irreverente debate sobre temas sociales de actualidad con distintas colaboraciones, como la de Marina Rivers, y secciones, como ‘El Consultorio Sexual’. El programa recoge la opinión del público, desde plató o desde casa, y cuenta con una banda de música liderada por la cantante Ainhoa Cantalapiedra, junto a la guitarrista Susan Santos y la teclista Angie Lofer.