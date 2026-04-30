'Contaminació 3.0', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Contaminació 3.0'. Un reportatge que pretén redefinir el concepte de contaminació, fins ara clarament definit en relació als problemes de salut pública que va generar un passat industrial.
En aquest programa, 'El escarabajo verde', es proposa redefinir el concepte de contaminació. Actualment la indústria pesant i contaminant s'ha deslocalitzat traslladant-se al sud-est asiàtic i ha sorgit una nova contaminació fruit del nostre present digital. Càncer, infeccions i problemes pulmonars, entre d'altres, han mutat en un catàleg de problemes psicològics; depressions, suïcidis, addiccions a videojocs, a l''scroll' de les xarxes socials, ciberassetjament, etc.
En aquesta línia, l'equip del programa documenta com la contaminació ha conformat la vida personal i les polítiques públiques d'alguns municipis del Vallès Occidental, a la província de Barcelona. I mostra, després, la magnitud de la creixent epidèmia d'addiccions per ús i abús del nostre entorn digital.
En aquest episodi es pot comprovar com, tant abans com ara, moltes empreses anteposen l'ànim de lucre i els beneficis accionarials a la salut de treballadors i usuaris.