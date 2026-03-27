'L'art d'observar', aquesta setmana en 'El escarabajo verde'
- Un reportatge sobre els invents realitzats a partir d'observar la naturalesa, alguna cosa que la ciència crida 'biomimesi'
- Diumenge, 29 de març, a les 18:00h en La 2Cat i en RTVE Play Catalunya
'El Escarabajo Verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat d'RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el capítol 'L'art d'observar'. Un reportatge dedicat als invents realitzats a partir d'observar la naturalesa. Des del tren 'bala' de Tòquio, inspirat en el blauet, a teixits realitzats a partir de la tela d'aranya.
Aquest setmana, l'equip del programa visita el Parc de Xarxes, a Astúries, on una arquitecta ha decidit viure en un petit llogaret per a inspirar-se de la naturalesa a l'hora de buscar solucions als seus projectes. Amb ella, els espectadors poden descorbir la 'biomímesi', que ajuda a resoldre reptes per a adaptar-nos i sobreviure com a espècie en el planeta. Literalment significa 'imitar la naturalesa' i és una gran caixa d'eines per a dissenyar i innovar seguint les seves estratègies.
El programa mostra alguns exemples, des del disseny del tren 'bala' de Tòquio inspirat en el pic del blauet, fins a les sedes de les aranyes, la resistència de les quals, major que la de l'acer, permet elaborar nous materials per a l'enginyeria o la moda. Amb l'ajuda d'enginyers, arquitectes i biòlogues, el programa mostra a la 'biomímesi', encara poc coneguda, però que és present en cada racó de les nostres vides.