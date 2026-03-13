'El missatger invisible', aquesta setmana en 'El escarabajo verde'
- Un reportatge sobre com el vent col·labora amb la naturalesa i fa que els éssers humans es desplacin
- Diumenge, 15 de març, a les 18:05h en La 2Cat i en RTVE Play Catalunya
'El Escarabajo Verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat d'RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el capítol 'El missatger invisible'. Un reportatge que aborda el paper del vent en la naturalesa, la seva contribució a la configuració dels paisatges i la seva influència en el desplaçament humà, així com la seva funció en el transport de material genètic, com bacteris, fongs i virus, entre diferents llocs del planeta.
En aquest programa, 'El Escarabajo Verde'es trasllada fins a l'illa de Fuerteventura, lligada totalment a aquest element de la naturalesa. Allà, l'equip visita el Festival Internacional de Cometes de Corralejo, parlen amb experts en esports que utilitzen el vent, com el kitesurf, i entrevista a un dels últims moliners de cereal de l'illa. Però també, a Barcelona, dona veu a experts en llavors de l'Institut Botànic de Barcelona i mostra els treballs de captura de vent per part d'un equip del CEAB-CSIC a la muntanya.
Finalment, el programa visita un lloc fortament assotat pel vent com és l'Empordà, on l'aficionat a la meteorologia Josep Pasqual explica el seu treball amb el vent des de l'Estació Meteorològica de l'Estartit.