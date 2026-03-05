'Dones de terra i sal', aquesta setmana a 'El escarabajo verde'
- El programa s'estrena a La 2Cat amb un reportatge especial sobre el 8M, donant veu a les dones en el món rural
- Diumenge, 8 de març, a les 17:55h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'El escarabajo verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE, dirigit per Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, el capítol 'Dones de terra i sal' inaugura la nova temporada 'El escarabajo verde', que arriba a La 2Cat. El programa presenta un especial pel 8 de març per donar visibilitat a oficis del món rural en què sovint les dones són invisibilitzades, com ara les mariscadores, les ornitòlogues i les agents forestals.
En aquest programa 'El escarabajo verde' dona veu a dones del món rural perquè expressin les seves reivindicacions, queixes i èxits. A més, l'equip viatja fins a Galícia, on l'associació 'Mulleres Salgadas' mostra el dur treball que hi fan les dones des de fa dècades, tot i que mai no ha estat reconegut. D'altra banda, les 'Lechuzas Pajareras' asseguren que, com a ornitòlogues, sovint necessiten l'aprovació d'un home perquè es consideri que les observacions que registren són realment certes.
Finalment, el programa posa el focus en el col·lectiu de dones dins del cos d'agents forestals, que només representa el 20%, i que reclama un tracte més equitatiu i l'adaptació del material de treball, com ara uniformes o arnesos.