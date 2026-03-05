'T'estimo es te quiero' d'Alfred Garcia, Disc Català de l'Any de Ràdio 4
- Els oients de Ràdio 4 han premiat el treball del primer disc íntegrament en català de l'artista
- El premi es lliurarà el 18 de març a una festa a l'Antiga Fàbrica Damm, que es podrà seguir en directe per Ràdio 4
Alfred García, el cantant de 28 anys de El Prat de Llobregat, ha guanyat el Premi Disc Català de l'Any 2025 amb el seu disc 'T'estimo es te quiero'. Aquest guardó, que impulsa Ràdio 4, ha volgut destacar un treball que ha conquerit tant el públic com els especialistes de la música catalana per la seva frescor i autenticitat.
'T'estimo es te quiero' destaca per l'excel·lència melòdica i nuesa. En el seu primer disc íntegrament en català, Alfred demostra la seva versatilitat com a multiinstrumentista amb una sensibilitat poètica que emociona.
En declaracions al 'Cafè d'idees' Alfred García ha explicat que no s'ho esperava: "Estic molt content. És el millor disc que he fet mai, però la millor cançó sempre està per fer". Ha destacat que cantar en català no ha estat premeditat, es va adonar que estimava en català: "la dolçor d'aquesta llengua s'acaba imposant".
Amb aquest triomf, Alfred García es col·loca al costat dels grans i reafirma que Ràdio 4 segueix apostant fort per la cultura i la creativitat en la nostra llengua. La festa d'entrega del guardó serà el proper 18 de març a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Els oients poden estar pendents de la web de Ràdio 4 i de la programació perquè s'anunciarà quan es poden demanar les entrades.
El disc guanyador, 'T'estimo es te quiero' d'Alfred Garcia, competia amb una desena de finalistes de molt nivell: 'R31' de 31 FAM, 'El primer cant del matí' d'Alosa, '23' de Julieta, 'La Criolla' de Mama Dousha, 'Banderes per daltònics' de Mazoni, 'Nova bossa' de Mushka, 'Joc de nens' de Sexenni, 'Catalan Graffiti' de Sidonie i 'Paco Deluxe' de Triquell. La decisió final ha estat fruit d'una votació popular, avalada pel criteri d'un jurat format per veus de Ràdio 4 i altres coneixedors del sector.
Un premi històric
El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 no és un reconeixement qualsevol, és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Amb més de quatre dècades de vida va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto, Els Amics de Les Arts, Els Catarres, Txarango, Miki Núñez i The Tyets. L'última edició la va guanyar l'àlbum 'Vida meva' del duet Ginestà, format pels germans Pau i Júlia Serrasolsas.