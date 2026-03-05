RTVE recull tres guardons a la 31a edició dels Premis Zapping
- El programa 'Aquí la Terra' ha estat reconegut com a 'Millor programa al servei de l'audiència'
- La 2Cat rep el Zapping d'Or pel seu compromís amb el servei públic a Catalunya
- 'Los domingos', pel·lícula participada per RTVE, ha estat reconeguda com a 'Millor pel·lícula de producció pròpia'
Els Premis Zapping són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat de 2025. A diferència d'altres guardons, els Zapping premien la qualitat i no l'audiència, i són les persones consumidores i usuàries els qui trien els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat especialitzat decideix amb el seu vot els guanyadors i guanyadores.
RTVE ha recollit tres guardons, dels cinc als quals optava, en la 31a edició dels Premis Zapping. Ha estat premiat en la categoria a 'Millor programa al servei de l'audiència' el format 'Aquí la Terra', coproducció de RTVE Catalunya amb Catorce Comunicación. A més. La 2Cat ha recollit el 'Zapping d'Or' i 'Los domingos', pel·lícula participada per RTVE, ha estat reconeguda com a 'Millor pel·lícula de producció pròpia'. L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya reconeix amb aquests guardons l'audiovisual de qualitat. Els premis s'han lliurat aquesta nit a l'Auditori L'Illa de Barcelona.
El Zapping al 'Millor programa de servei a l'audiència' ha estat per 'Aquí la Terra'. Jacob Petrus, presentador, ha agraït la feina de RTVE, Catorce Comunicación i La 2Cat: "Hem pogut fer un germà petit d''Aquí la Tierra' que ens dona enormes satisfaccions perquè és molt jovenet i estem aquí, amb el nostre primer premi".
El climatòleg de Manresa ha fet un clam per la llengua i el territori: "Visca el medi ambient, visca el català i visca Catalunya!" Per la seva part, el director executiu d''Aquí la Terra', Nico García, s'ha recordat dels consumidors catalans: "Sempre han seguit molt la versió en castellà. Ara és un honor tornar-los un contingut més a prop i en la vostra llengua. Estem molt contents i agraïts". La directora de Continguts de La 2Cat, Laura Folguera, ha fet menció als equips de Prado del Rey: "Tothom està posant de la seva part perquè això sigui una realitat".
'Los domingos' ha estat reconeguda amb el Zapping a 'Millor pel·lícula de producció pròpia'. Han recollit el premi Alicia Gómez, coordinadora de producció de programes d'emissió nacional a RTVE Catalunya, en companyia de Soledad Martínez, productora a Colosé Producciones, i la directora de fotografia Bet Rourich. "És un regal haver participat en aquesta pel·licula. En nom de cinema i ficció. S'està fent molt bona feina i és molt bona notícia que tres de les quatre pel·lícules nominades estiguin participades per RTVE", ha agraït Gómez.
Finalment, el 'Premi Zapping d'Or' ha estat per La 2Cat. La directora de Continguts de RTVE Catalunya, Laura Folguera, ha recollit el guardó acompanyada de Blanca Flaquer i Juan Fermín Gómez: "És un honor estar aquí quatre mesos i mig després d'haver posat en marxa el projecte. És fruit de molts factors; de l'equip nuclear de La 2Cat i tots aquests periodistes que, quan La 2Cat era un full en blanc, van dir sí a capitanejar els programes". La periodista també ha dedicat unes paraules als equips tècnics artístics i de continguts: "Hem incrementat la producció en un 40% tot mantenint la plantilla. Han demostrat el talent amb molta força i molta il·lusió."
Els Premis Zapping són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat de 2025. A diferència d'altres guardons, els Zapping premien la qualitat i no l'audiència, i són les persones consumidores i usuàries els qui trien els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat especialitzat decideix amb el seu vot els guanyadors i guanyadores.