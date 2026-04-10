'A la vora de l'abisme', segon capítol de la sèrie a 'El escarabajo verde'
- Un reportatge sobre ciutats europees que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai en les nostres urbs
- Diumenge, 12 d'abril, a les 18:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'El Escarabajo Verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat d'RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
Aquesta setmana, 'El escarabajo verde' estrena el segon capítol de la sèrie 'A la vora de l'abisme'. L'equip del programa visita ciutats europees que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai a les nostres urbs.
En aquest capítol, el programa se centra en les accions de les ciutats per preservar la fauna i flora silvestre europea. L'equip de 'El escarabajo verde' viatja a Escòcia, Irlanda i els Països Baixos per descobrir com els petits canvis en infraestructures urbanes permeten crear aixopluc a espècies com les abelles melíferes o els falcons pelegrins.
El reportatge és una col·laboració de TVE amb algunes televisions públiques europees a través d'Eurovisión visual.