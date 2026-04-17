'A la vora de l'abisme', darrer capítol de la sèrie a 'El escarabajo verde'
- Un reportatge sobre ciutats europees que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai en les nostres urbs
- Diumenge, 19 d'abril, a les 18:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'El Escarabajo Verde' és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat d'RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
En aquest últim capítol de la sèrie, l'equip del programa continua visitant ciutats europees que treballen perquè la fauna salvatge també tingui un espai a les nostres urbs. És el cas de països com Irlanda, Països Baixos i Alemanya, després del rastre de la guineu vermella, les garotes i els ostrers.
A la Universitat de Galway, la investigadora de zoologia Jody O'Regan presenta el seu projecte científic per entendre com la guineu vermella s'està adaptant a viure a les ciutats irlandeses. Als Països Baixos, el biòleg Raphael Martig, descobreix que els ostrers, acostumats a colonitzar hàbitats marins i agrícoles, ara també se senten a fora en algunes teulades verdes de la Leiden i Amsterdam. Finalment, a Berlín, l'equip acompanya en la seva aventura nocturna, l'equip de l'Institut Leibniz d'Investigació de Zoològics i Vida Silvestre, en la seva recerca de garotes urbanes en un parc de la capital alemanya.